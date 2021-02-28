基隆無雨屋內鬧水災 4樓公寓洗衣機爆管水淹樓梯間

基隆市住在公寓4樓的邱姓夫婦外出後，因屋內洗衣機水管鬆脫，水龍頭的水嘩啦啦一直流，造成水流從大門溢出，結果樓梯間都是水，樓下住戶也受波及。警方打電話聯絡邱男，因他無法馬上返家，溝通後由警方聯絡鎖匠來開門，關閉水龍頭才解除「水患」。

基隆警二分局今早表示，信六路派出所26日深夜11點多接獲民眾報案，指義二路一處公寓的4樓不斷有水從大門流出來，造成樓梯間都是水。鄰居敲門都沒有人應門，不知是無人在家，或是屋內發生意外， 請求協助。

信六路所警員李威誼到場，發現4樓門縫續流出大水來，造成公寓其他住戶困擾。多次按門鈴、敲門都無人應門，查詢到邱男資料後打電話聯繫，邱表示無法馬上回到家，向警方及住戶致歉，並請警方聯絡住在附近的邱父到場處理。