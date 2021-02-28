屏東農科園區當賽道 換掛車牌躲追查仍遭警逮

屏東農業生物科技園區周邊道路日前有民眾封街當成汽車賽道，過程中，車輛差點失控撞上裁判，事後影片PO網，屏東警分局展開調查，並在前天找到38歲張姓駕駛與39歲陳姓駕駛，警詢後，將兩人依公共危險罪嫌送辦，並查扣參與競駛的兩輛汽車。

張男與陳男分別駕駛白色轎車，於2月14日凌晨前往屏東農科，正當封街準備展開競速時，其中一輛轎車，竟差點撞上裁判，所幸，駕駛即時煞車才未釀成事故，事後影片PO網，引起熱議，警方也隨即展開調查。

警方發現，即便影片顯示清楚的車牌，但經調查發現，兩人為躲避警方查緝，還特地懸掛其他車輛的車牌，甚至在幾次交通告發的過程中，數次更換其他車牌，阻礙警方追查。

警方清查車籍資料均與影片中車輛不符，立即調閱保存周邊監視器逐一清查該時段出現在該區塊內之車輛，查知影片中左側之車輛，除在現場懸掛他車車牌外，為逃避警方查緝及交通告發並數次更換其他不同號牌，甚至還將可供辨識的貼紙拆除，藏在距離屏東市外30公里的一處保養廠內。