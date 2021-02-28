快訊

酸民嗆吳孟達「只是名戲子」黃子佼高EQ回應

聽新聞
test
0:00 / 0:00

屏東農科園區當賽道 換掛車牌躲追查仍遭警逮

聯合報 / 記者陳弘逸／屏東即時報導

屏東農業生物科技園區周邊道路日前有民眾封街當成汽車賽道，過程中，車輛差點失控撞上裁判，事後影片PO網，屏東警分局展開調查，並在前天找到38歲張姓駕駛與39歲陳姓駕駛，警詢後，將兩人依公共危險罪嫌送辦，並查扣參與競駛的兩輛汽車。

張男與陳男分別駕駛白色轎車，於2月14日凌晨前往屏東農科，正當封街準備展開競速時，其中一輛轎車，竟差點撞上裁判，所幸，駕駛即時煞車才未釀成事故，事後影片PO網，引起熱議，警方也隨即展開調查。

警方發現，即便影片顯示清楚的車牌，但經調查發現，兩人為躲避警方查緝，還特地懸掛其他車輛的車牌，甚至在幾次交通告發的過程中，數次更換其他車牌，阻礙警方追查。

警方清查車籍資料均與影片中車輛不符，立即調閱保存周邊監視器逐一清查該時段出現在該區塊內之車輛，查知影片中左側之車輛，除在現場懸掛他車車牌外，為逃避警方查緝及交通告發並數次更換其他不同號牌，甚至還將可供辨識的貼紙拆除，藏在距離屏東市外30公里的一處保養廠內。

直到警方26日透過監視器畫面及等相關資料庫交叉對比，才確認涉案車籍與駕駛身分，在向屏東地方法院聲請搜索票獲准，並將兩人逮捕到案，也查扣參與競駛的兩輛汽車。警詢後，將兩人依公共危險罪送辦，並持續追查14日凌晨參與危險駕車的其他涉案人。

屏東警分局前天找到38歲張姓駕駛與39歲陳姓駕駛，警詢後，將兩人依公共危險罪送辦，並查扣參與競駛的兩輛汽車。記者陳弘逸／翻攝
屏東警分局前天找到38歲張姓駕駛與39歲陳姓駕駛，警詢後，將兩人依公共危險罪送辦，並查扣參與競駛的兩輛汽車。記者陳弘逸／翻攝
屏東農業生物科技園區周邊道路，日前有民眾封街當成汽車賽道。記者陳弘逸／翻攝
屏東農業生物科技園區周邊道路，日前有民眾封街當成汽車賽道。記者陳弘逸／翻攝
屏東農業生物科技園區周邊道路，日前有民眾封街當成汽車賽道，過程中，車輛差點失控撞上裁判。記者陳弘逸／翻攝
屏東農業生物科技園區周邊道路，日前有民眾封街當成汽車賽道，過程中，車輛差點失控撞上裁判。記者陳弘逸／翻攝

屏東 監視器 裁判

延伸閱讀

屏東勝利星村又1家書店開幕 愛讀繪本屋推在地故事

為農民打氣！屏東今封櫃出口鳳梨到日本

台鐵最大小站屏東加祿站 全台唯一有直升機坪

棒球／屏東城市隊正式亮相 盼春季聯賽奪得佳績

相關新聞

40歲男清晨闖嘉義平交道遭撞身亡 影響台鐵6列次

台鐵2124次、嘉義開往基隆的區間車，今天清晨5點4分在嘉義市國華街平交道撞上1名闖入鐵軌的男子，男當場身亡；警方目前確...

新北中和店面起火 14人嗆傷預防性送醫

新北市中和區景安路一處巷弄店面，今天上午不明原因起火燃燒，由於衣物雜物助燃，現場全面燃燒，警消趕往灌救，6時50分左右撲...

嘉麗寶色情酒店遭搜索 會計嚇到手機不知怎麼用

調查局偵辦中山警包庇色情酒店案，因「嘉麗寶」酒店多次遭搜索，酒店高層為防再遭突襲，多次召開「教戰會議」，要求幹部若再遇到...

屏東撒米怪客找到了！ 與飼料姐為同一人

屏東近期出現的「撒米怪客」，連續撒米在屏東一戶民宅家門前，吸引大量禽鳥搶食，結果造成住家屋頂、窗台經常留下大批鳥糞，經數...

嘉義、民雄間路人闖平交道 遭區間車撞擊死亡

台鐵局說，今天清晨5時4分2124次嘉義開往基隆區間車，在嘉義=民雄間西線295K+750國華街平交道，有一人侵入路線，...

影／桃園男墜摔南崁溪 雙腳骨折大聲哀叫救一命

桃園市60歲吳姓男子昨天深夜在桃園區南崁溪的大興橋旁走路，突然失去重心不慎墜入溪中，吳男受傷疼痛哀叫，路人聽到哀叫聲嚇一...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。