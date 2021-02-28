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輪椅翁迷途遇警指向天邊 一張紙片近在眼前有答案
台中市七旬王姓老翁上周日坐輪椅在北屯區迷路，遭附近民眾通報警方到場，但有失智狀況，面對警方詢問住家地址時，王只指著天空，讓警員一頭霧水，另外警方利用警用電腦查詢，仍查無老翁身分，不過幸好警員眼尖，在檢視老翁輪椅時，發現輪椅背後有一張紙片，上面寫有老翁兒子的聯絡電話，順利協助老翁返家。
第五分局北屯派出所在21日下午1時許獲報，北屯區南京東路三段有王姓老翁（77歲）需要協助，正在巡邏的警員莊沅璋、陳治平接獲通報後前往。
警方到場後發現，王翁疑似有失智的情形，多次詢問王翁年籍資料都無回應，雖然員警有透過警用電腦M-police查詢，但卻無法查出老翁身分，警員陳治平耐心不斷詢問王翁住在哪裡，但王翁卻只是伸手指著天空。
警方發現老翁雖然無法言語，但還能聽得懂詢問內容，於是拿出紙筆請王翁寫下姓名、生日，警員同時在一旁察看老翁身上或輪椅上是否有其它可以證明老翁身分的資料，剛好發現王翁的輪椅後方有一張紙片，上面記載著一處潭子區地址、一人的姓名及兩支聯絡電話，因此趕緊用電話聯絡家屬。
王翁兒子接獲電話後驚訝，發現父親竟自己推輪椅到距離住家快5公里外的北屯區，除了到派出所接回父親外，也向警方致謝。
第五警分局長林沐弘說，目前家中如有確診為失智患者，均可免費申辦愛心手鍊，愛心手鍊上可載記失智長輩的地址和姓名；也可於長輩常穿戴之衣物縫上緊急連絡電話，縮短警方查證身分的時間並減少家屬的擔心，避免不可預期的危害發生。
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