元宵後進入客家人掃墓季 消防局提醒「四不二記得」

元宵節到清明節為客家人掃墓季，新竹縣政府消防局近期陸續展開掃墓防火宣導，提醒民眾「四不二記得」，「不」任意焚燒雜草、「不」隨意丟菸蒂、「不」讓冥紙飛揚、「不」放爆竹煙火，以及「記得」撲滅餘燼、「記得」隨手收拾垃圾，民眾在慎終追遠時，不忘確保公共安全。

縣長楊文科表示，新竹縣有許多客家鄉親，客家人的傳統掃墓時節多在元宵節過後至清明節之間，為降低民眾掃墓時可能因焚燒紙錢所引發的墓地火警，及方便縣民掃墓行走，在過年前已請各鄉鎮市公所協助公墓除草工作，降低墓地火警的發生率，同時請縣民配合中央秋冬防疫規定，應保持社交距離並配戴口罩。