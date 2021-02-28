元宵後進入客家人掃墓季 消防局提醒「四不二記得」
元宵節到清明節為客家人掃墓季，新竹縣政府消防局近期陸續展開掃墓防火宣導，提醒民眾「四不二記得」，「不」任意焚燒雜草、「不」隨意丟菸蒂、「不」讓冥紙飛揚、「不」放爆竹煙火，以及「記得」撲滅餘燼、「記得」隨手收拾垃圾，民眾在慎終追遠時，不忘確保公共安全。
縣長楊文科表示，新竹縣有許多客家鄉親，客家人的傳統掃墓時節多在元宵節過後至清明節之間，為降低民眾掃墓時可能因焚燒紙錢所引發的墓地火警，及方便縣民掃墓行走，在過年前已請各鄉鎮市公所協助公墓除草工作，降低墓地火警的發生率，同時請縣民配合中央秋冬防疫規定，應保持社交距離並配戴口罩。
消防局長孫福佑說，各消防分隊已陸續展開掃墓防火宣導，並在假日巡視掃墓地區，除了在墓園附近掛上防火宣導布條，也請民眾注意新竹風大，離開時應澈底撲滅火星灰燼以確保安全，避免造成墓地火警。
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