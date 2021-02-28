與病友共享六甲落羽松輕旅行 派出所出借腳踏車助興

適逢228連假，台南市麻豆警分局鳳林派出所接獲台南新樓醫院病友們於連假期間前往轄區六甲落羽松騎車賞遊，主動出借5輛腳踏車，希望能給病友們完美落羽松旅遊體驗，派出所貼心服務，地方傳為美談。

台南市六甲區落羽松林爆紅，沿路更有九品蓮花生態教育園區及林鳳營故事館等眾多景點，成為新興熱門景點，當地麻豆警分局鳳林派出所為方便遊客，無償提供10輛自行車供遊客使用。

警方這次還貼心服務新樓醫院病友們，清早病友們昨準時來到鳳林所報到，為讓病友們有更方便遊玩體驗，派出所除提供空間協助置放行李及提供礦泉水，由所長蘇炎興及警員鄭富榮協助指引和介紹周邊知名景點，讓病友大讚鳳林所用心與溫暖。