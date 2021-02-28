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特搜訓練不馬虎 台南市展開夜間訓練

聯合報 / 記者黃宣翰/即時報導

為強化特種搜救隊救災能量，台南市消防局即日起至3月5日，分別在消防署竹山訓練中心倒塌建築物震災搶救場、台南市新化訓練中心，辦理特搜專業基礎訓練，31名特搜人員並在夜間展開訓練，精益求精。

特搜專業基礎訓練，第一周移地至消防署竹山訓練中心進行，日間課程包含倒塌建築物支撐作業、重物搬移、破壞作業、侷限空間搜救等，這次還安排晨間體能訓練1萬公尺跑步，還有人命搜救器材操作、繩索技術操作等。為模擬倒塌建築物震災情境，

第二周在台南市新化訓練中心訓練，採室內外講習演練交互實施，其中特別聘請奇美醫師、結構醫師分享專業知識，並安排連續28小時不間斷救援暨測驗，培養彼此間團隊合作默契，及考驗對各項情境應對方式。

消防局長李明峯表示，考量地震災害往往發生在夜晚，特別於兩周訓練期間，加入夜間訓練及測驗，讓參訓人員以分組訓練及受測，各組須相互合作、輪替，考核參訓人員是否體現特搜人員之搜索、救援、後勤、醫療、技術等分工。

搶救科長邱淵明表示，台南市北、中部地區，已擴編增加2支任務編制特種搜救隊伍，如今本市特種搜救隊已從23人增加至82人、搜救犬3隻，並且均接受嚴格之特搜訓練完成，相關器材裝備予以充實，使得城市救援能量涵蓋全台南。

強化特種搜救隊救災能量，台南市消防局展開夜間訓練，精益求精。圖／台南市消防局提供
強化特種搜救隊救災能量，台南市消防局展開夜間訓練，精益求精。圖／台南市消防局提供

建築 醫師 搜救犬

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