嘉麗寶色情酒店遭搜索 會計嚇到手機不知怎麼用

調查局偵辦中山警包庇色情酒店案，因「嘉麗寶」酒店多次遭搜索，酒店高層為防再遭突襲，多次召開「教戰會議」，要求幹部若再遇到搜索，務必把手機資料刪除或丟掉，但北機站去年搜索會計劉秀惠前，劉女竟嚇到連手機功能怎麼用都忘了，還為此傳簡訊問老公露餡，讓專案小組哭笑不得。

北機站去年10月28日搜索劉秀惠前，劉女掌握即將遭搜索訊息，早把教戰守則拋到九霄雲外，緊張打電話給鄭姓老公說，「我想要問一下， 那個手機要把它刪除資料， 怎麼弄啊？」

鄭男好奇回覆，「要刪除什麼資料？」劉秀惠說， 「就全部資料啊、不能復原那種」，鄭男回應，「那就系統重置啊，恢復原廠設定啊」，這些對話被認定有滅證之虞。

另名會計余沛樺在某次搜索後，打電話跟胞姊抱怨說，「我們公司又上電視了，又開始了」，胞姊回應，「又開始抓人了喔？」余女說，「嘿阿，中山案又開始了」，胞姊問，「是抓什麼？」余女回說，「賄賂案啊」、「這行業本來每個月每個人都要繳，不繳就不讓你營業。」

此外，在林森北路條通內的「水鄉」卡拉OK店，明明沒有做色情，每三節也要奉上「茶水錢」給管區，每次1萬元，業者被約談時證稱，錢都是親自拿給警察，警察不會到店內，是在店外交付，「因為警察怕店裡面有監視器」，「我不想給都不行，我也很無奈，就做生意保個安心，不然警察會來臨檢。」