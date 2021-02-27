曾獲健美先生冠軍 老牌健美先生外出買水果遭撞逝世

72歲資深健美教練丘甘泉今天中午12時許騎車出門買水果時，遭左轉疑未禮讓直行車輛的37歲吳男開車撞上，造成丘頭部嚴重受創，送醫後不治。

據悉，丘甘泉曾在44年前獲得健美先生公開賽冠軍，也曾擔任過亞洲、世界等多場健美比賽的裁判，目前仍在三重地區開設健身房。

丘男今天中午騎車出門買水果，自忠孝路一段直行往忠孝路二段方向，卻在路口遇上開車左轉自強路三段的吳男，吳疑未禮讓直行丘男先過，兩人發生碰撞，丘倒地後頭部重創，緊急送醫仍於下午3時許宣告不治。