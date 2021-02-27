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影／司機我還沒上車啊！被車暴衝猛甩不放 原來是勇警
有網友今天在臉書「爆廢1公社」PO文「新店開幕搞活動！搞宣傳！碰碰車台灣『司機…我還沒上車啊！」並PO影片，一輛綠色轎車飛車6進6出才甩開一名緊抓車門的男子。圖文PO出後，引熱議「開車門的人腳步好輕盈啊！」也有的說「旁邊白車好衰」，更多網友詢問「到底怎麼回事？」
台中市警局太平分局坪林派出所副所長葉武翰稍後證實，坪林派出所在昨天上午受理民眾綠色MATCH轎車失竊案，二名便衣員警昨天傍晚，發現失竊的綠色轎車上有男子要開車逃逸，其中陳姓警員打開車，準備控制方向盤制止，沒想到駕駛多度暴衝，陳姓警員最後被重甩在地，另一名警員攔車不及，被駕駛趁隙逃逸，二名員警沒有受傷；事後警方在附近空地發現這輛該車，目前已鎖定該男子行蹤積極偵辦中。
網友在臉書「爆廢1公社」分享夾娃娃機店前的監視畫面，綠色的MATCH轎車是車頭朝娃娃機店停放，先被一輛轎車由後方擋住去路，一名男子（警員）開車門抓人，駕駛不斷向前、倒車暴衝突圍，保險桿都被撞掉了。
影片中，駕駛發現從後方無法突圍，男子還沒被甩開，儘管左側白色BMW休旅車往前，與娃娃機間隙更小了，駕駛第五度改左轉往BMW和娃娃機的間隙衝過去，竟殺出重圍，還把陳姓警員卡在兩車之間、重甩在地。另一名警員從BMW後方要攔車制止，駕駛第六次倒車後，就駛離現場。
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