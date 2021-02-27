驚！女與丈夫爭吵 負氣爬2層樓高鷹架墜落氣墊

台中市梧棲區台灣大道八段與文明街口，一名女子昨晚與丈夫吵架後，負氣爬上約2層樓高的廣告看板上，人在強風中搖搖欲墜，警消獲報後趕抵現場，消防人員立即在地面設置氣墊，女子約40多分鐘後，從看板上掉落至氣墊上，雖保住一命，但身上有多處肋骨骨折，目前仍在加護病房治療。

據了解，42歲趙姓女子昨晚與丈夫爆發口角衝突，昨晚9時許，趙女徒步走到梧棲區台灣大道八段與文明街口，負氣爬到該路口約2層樓高的廣告看板上，路過民眾發現趕緊報案。警消獲報趕到場，消防人員在地面設置氣墊，趙女與警消僵持約40多分鐘後，最後體力不支自看板上墜落於氣墊，送往梧棲童綜合醫院治療。

院方表示，趙女晚間10時26分到院，意識清楚，右前1至6肋骨骨折、右後2至9肋骨骨折外，右頭皮下血腫、氣血胸，經胸管插管後，目前仍在加護病房治療。

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