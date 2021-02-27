兒女打拚事業沒時間打電話問候 老母喝醉警助返家

台北市忠孝西路派出所，日前晚間23時許，一名計程車司機突然將一名老婦人載到派出所，氣呼呼向員警表示婦人酒後泥醉不省人事，說話顛三倒四不知道要去何處，身上也沒有證件，只有不斷在車上大呼小叫。

警員林冠志、藍士傑2人耐心詢問老婦家住何處，老婦醉醺醺地抱怨，計程車沒有將她載回家，來派出所做什麼，自己又沒有做錯事！員警只能耐心勸導，陪伴老婦聊天，聊了許久才知道婦人姓華，因為兒女都忙著打拚事業，都沒有時間陪老婦，連一通電話都沒有打來家裡噓寒問暖，讓婦人心情相當低落。

婦人當天剛好和朋友聚餐，因為借酒澆愁，一時貪杯喝多。談話過程中老婦一直嚷嚷著要叫車自己回家，不想浪費社會資源，卻又連站都站不穩，林、藍2員擔心婦人獨自回去又會發生意外，趕緊代為聯絡老婦先生，並親自護送婦人返家。老先生看到老婆平安返家，感激警方協助。

警方提醒，台灣人口年齡已成倒三角，年輕人認真上班，常常忽略家裡父母，忘記關心家人，溝通時間不需長短，一通電話就能解決彼此心靈上的嫌隙，再忙也要報聲平安，化解現代常用手機的冷漠。另外飲酒也需考量自己身體狀況，切忌貪杯，避免過量酒精造成心血管疾病，造成危險導致自身傷害及財物損失。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康