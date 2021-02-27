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出獄女載瓦斯桶女監停車場縱火 檢：情緒不穩強制就醫
罹思覺失調症的林姓女子，因案在台中女監服刑10多年，上月間出獄，林女疑因不滿監獄管理人員管教，本月24日機車載瓦斯桶，前往台中女監員工停車場縱火，燒毀2輛自小客車，經警循線逮獲，落網後情緒相當不穩定，檢察官以她有重大精神疾病，依照精神衛生福利法規定，強制將林女送醫治療。
2月24日上午10時30分，位於南屯區培德路的台中女監員工停車場發生縱火案，消防人員迅速趕到將火撲滅，但已有2輛自小客車被燒毀，市警四分局員警在場查扣2個打火機、瓦斯桶2個，調閱相關錄影畫面，查出上月間出獄的林女（43歲）涉嫌重大。
警方在案發當天，迅速逮獲縱火的林女，依公共危險、毀損等罪移送法辦，檢察官查出林女疑因不滿監獄管理人員管教涉嫌縱火，檢察官偵訊時，林女情緒不穩定，檢察官以她有重度精神疾病，依照精神衛生福利法規定，強制將林女送醫治療。
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