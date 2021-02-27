快訊

武漢弘芯遣散所有員工 台DRAM教父：陸半導體項目爛尾「結束了」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

出獄女載瓦斯桶女監停車場縱火 檢：情緒不穩強制就醫

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

罹思覺失調症的林姓女子，因案在台中女監服刑10多年，上月間出獄，林女疑因不滿監獄管理人員管教，本月24日機車載瓦斯桶，前往台中女監員工停車場縱火，燒毀2輛自小客車，經警循線逮獲，落網後情緒相當不穩定，檢察官以她有重大精神疾病，依照精神衛生福利法規定，強制將林女送醫治療。

2月24日上午10時30分，位於南屯區培德路的台中女監員工停車場發生縱火案，消防人員迅速趕到將火撲滅，但已有2輛自小客車被燒毀，市警四分局員警在場查扣2個打火機、瓦斯桶2個，調閱相關錄影畫面，查出上月間出獄的林女（43歲）涉嫌重大。

警方在案發當天，迅速逮獲縱火的林女，依公共危險、毀損等罪移送法辦，檢察官查出林女疑因不滿監獄管理人員管教涉嫌縱火，檢察官偵訊時，林女情緒不穩定，檢察官以她有重度精神疾病，依照精神衛生福利法規定，強制將林女送醫治療。

罹思覺失調症的林姓女子，因案在台中女監服刑10多年，上月間出獄，林女疑因不滿監獄管理人員管教，本月24日機車前往台中女監員工停車場縱火，落網後情緒相當不穩定，檢察官依照精神衛生福利法規定，強制將林女送醫治療。圖／民眾提供
罹思覺失調症的林姓女子，因案在台中女監服刑10多年，上月間出獄，林女疑因不滿監獄管理人員管教，本月24日機車前往台中女監員工停車場縱火，落網後情緒相當不穩定，檢察官依照精神衛生福利法規定，強制將林女送醫治療。圖／民眾提供
罹思覺失調症的林姓女子，因案在台中女監服刑10多年，上月間出獄，林女疑因不滿監獄管理人員管教，本月24日機車前往台中女監員工停車場縱火，落網後情緒相當不穩定，檢察官依照精神衛生福利法規定，強制將林女送醫治療。圖／民眾提供
罹思覺失調症的林姓女子，因案在台中女監服刑10多年，上月間出獄，林女疑因不滿監獄管理人員管教，本月24日機車前往台中女監員工停車場縱火，落網後情緒相當不穩定，檢察官依照精神衛生福利法規定，強制將林女送醫治療。圖／民眾提供

檢察官 縱火 停車場

延伸閱讀

「夢見」鄰居對自己不利！狠男丟汽油彈縱火燒對方大門

西濱車禍行車紀錄器曝光 現場霧茫茫尖叫聲四起

影／台61線21車連環撞 小客車撞成廢鐵瓦斯桶散落一地

男子不滿女友分手 提汽油桶到學生租屋大樓縱火判5年

相關新聞

影／連假帶妻女出遊遇飛輪劫 郭男：只能眼睜睜看著輪胎砸來

228連假首日重大車禍！黃姓男子今天早上8點43分左右，駕駛大貨車行經國道1號北向364.4公里處，因大貨車右後輪輪胎脫...

遺憾！女山友郡大山墜崖 搜救隊冒險搜救下午尋獲遺體

昨天攀登郡大山疑似墜崖的黃姓女山友，經搜救隊員漏夜搜尋，今天下午2時20分在山崖下方40公尺處，發現女山友的毛帽，隨即發...

影／驚悚影片曝光！一家人趁連假出遊 國道慘遇飛輪1死2傷

國道1號高雄路段今天發生曳引車輪胎脫落，飛輪噴向對向車道，砸中郭姓男子的休旅車，造成郭家1死2傷，郭妻死亡、長女重傷。據...

金門田埔水庫附近傳大火 燃燒面積達2000平方公尺

金門縣金沙鎮的田浦水庫大山路路段往良金牧場方向在今天上午傳出火燒埔，由於周邊都是乾枯的野草與樹枝，火勢一發不可收拾，燃燒...

出獄女載瓦斯桶女監停車場縱火 檢：情緒不穩強制就醫

罹思覺失調症的林姓女子，因案在台中女監服刑10多年，上月間出獄，林女疑因不滿監獄管理人員管教，本月24日機車載瓦斯桶，前...

台南竊嫌偷行車紀錄器變裝逃逸 卻因肩上背包而露餡

台南市中西區上月有家五金百貨3台行車紀錄器遭竊，47歲王嫌涉行竊當下戴鴨舌帽、口罩及身著外套，離開現場時卻脫掉鴨舌帽及外...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。