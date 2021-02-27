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影／連假帶妻女出遊遇飛輪劫 郭男：只能眼睜睜看著輪胎砸來

聯合報 / 記者邱奕能／高雄即時報導

228連假首日重大車禍！黃姓男子今天早上8點43分左右，駕駛大貨車行經國道1號北向364.4公里處，因大貨車右後輪輪胎脫落，飛至對向車道，砸中郭姓男子所開休旅車，車上坐在右前座的曾姓女子頭部嚴重受創當場死亡，後續輪胎又彈跳再碰撞一輛曳引車，僅車頭受損。

據了解，郭男、妻子曾女一家四口，今天一早從鼓山區住家出發後，要沿著國道三號、一號與台88縣道，轉往台東遊玩，沒想到休旅車行經國道1號南向364.4公里處時，突然遭到對向車道大貨車脫落的輪胎砸中休旅車的右前座，隨後輪胎又彈跳撞擊後方一輛大車。

當下，坐在休旅車右前座的曾女，因頭部嚴重受創，腦漿外溢，明顯死亡未送醫。坐在車後座的一名16歲郭姓少女因顱內有骨折現象、臉部有多處撕裂傷擦傷送醫，但她生命跡象穩定，意識清楚，還在急診觀察中。另一名17歲郭姓少女到院後仍一臉驚恐，表達能力不清。

郭男表示，事發當下根本沒有徵兆，就突然發生，根本來不及閃避，只能眼睜睜看著輪胎砸向休旅車。

目前曾女遺體已送往高雄市立殯儀館，國道警方將報請高雄地檢署檢察官相驗，警方另傳喚大車保養廠商詢問，持續深入調查中。

郭姓男子。記者邱奕能／攝影
郭姓男子。記者邱奕能／攝影
黃姓男子今天早上8點43分左右，駕駛大貨車行經國道1號北向364.4公里處，因大貨車右後輪輪胎脫落，飛至對向車道，砸中郭姓男子所開休旅車，車上坐在右前座的曾姓女子頭部嚴重受創當場死亡。記者邱奕能／翻攝
黃姓男子今天早上8點43分左右，駕駛大貨車行經國道1號北向364.4公里處，因大貨車右後輪輪胎脫落，飛至對向車道，砸中郭姓男子所開休旅車，車上坐在右前座的曾姓女子頭部嚴重受創當場死亡。記者邱奕能／翻攝
黃姓男子今天早上8點43分左右，駕駛大貨車行經國道1號北向364.4公里處，因大貨車右後輪輪胎脫落，飛至對向車道，砸中郭姓男子所開休旅車，車上坐在右前座的曾姓女子頭部嚴重受創當場死亡。記者邱奕能／翻攝
黃姓男子今天早上8點43分左右，駕駛大貨車行經國道1號北向364.4公里處，因大貨車右後輪輪胎脫落，飛至對向車道，砸中郭姓男子所開休旅車，車上坐在右前座的曾姓女子頭部嚴重受創當場死亡。記者邱奕能／翻攝
郭男表示，只能眼睜睜看著輪胎砸向休旅車。圖／民眾提供
郭男表示，只能眼睜睜看著輪胎砸向休旅車。圖／民眾提供
郭男表示，只能眼睜睜看著輪胎砸向休旅車。圖／民眾提供
郭男表示，只能眼睜睜看著輪胎砸向休旅車。圖／民眾提供

國道 車道

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