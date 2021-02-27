快訊

遺憾！女山友郡大山墜崖 搜救隊冒險搜救下午尋獲遺體

新冠疫苗自費接種有望 台商、留學生最快5月受惠

聽新聞
test
0:00 / 0:00

遺憾！女山友郡大山墜崖 搜救隊冒險搜救下午尋獲遺體

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導

昨天攀登郡大山疑似墜崖的黃姓女山友，經搜救隊員漏夜搜尋，今天下午2時20分在山崖下方40公尺處，發現女山友的毛帽，隨即發現黃女，可惜已經死亡。搜救隊員正設法將遺體搬運到山徑，再運送下山。

一支7人登山隊昨天上午單攻南投縣郡大山，中午登頂後折返，下午3點半回到登山口，但黃姓女山友失聯，隊友報警求助。同行廖姓女山友說，她和黃女攻頂折返後，兩人原本走在後方，但她腳程較慢殿後，與黃女失去聯繫。

下午1點半她到達郡大山北峰附近，在林道旁發現地上有一支登山杖，疑似為黃女所有，她不敢確定，因此拍照紀錄。回到登山口時得知黃女仍未回來，經比對照片，確認登山杖就是黃女所有。

因為情況緊急，南投縣消防局由小隊長松定榮率消防、義消、山搜義消各兩人，連夜上山搜救，晚間10點到達郡大山北峰，沿著登山杖附近漏夜搜尋。

不過山區晚間濃霧，救難隊員發現疑似黃女掉落地點，冒險以繩索攀降下峭壁20公尺，找到黃女所有的髮圈，但因為濃霧伸手不見五指，根本看不到懸崖下方，為了安全搜救只能暫停。

直到今天下午霧氣減少，救難隊員再次攀降，在下方40公尺先發現黃女的毛帽，隨後在附近找到黃女，但她已經沒有生命跡象，搜救隊員正設法將遺體吊掛上山徑，再輪流背運下山。

郡大山北峰濃霧不斷，加上地勢險峻，搜救相當困難。圖／讀者提供
郡大山北峰濃霧不斷，加上地勢險峻，搜救相當困難。圖／讀者提供
救難隊員今天凌晨在山崖下方尋獲黃女的髮圈。圖／讀者提供
救難隊員今天凌晨在山崖下方尋獲黃女的髮圈。圖／讀者提供
7人登山隊今天單攻南投縣郡大山，黃姓女山友攻頂下山時，疑似墜崖失聯。圖／讀者提供
7人登山隊今天單攻南投縣郡大山，黃姓女山友攻頂下山時，疑似墜崖失聯。圖／讀者提供
南投縣消防局組成7人搜救隊，晚間入山漏夜搜尋黃姓女山友行蹤。圖／讀者提供
南投縣消防局組成7人搜救隊，晚間入山漏夜搜尋黃姓女山友行蹤。圖／讀者提供
南投縣消防局組成7人搜救隊，晚間入山漏夜搜尋黃姓女山友行蹤。圖／讀者提供
南投縣消防局組成7人搜救隊，晚間入山漏夜搜尋黃姓女山友行蹤。圖／讀者提供
7人登山隊今天單攻南投縣郡大山，黃姓女山友攻頂下山時，疑似墜崖失聯。圖／讀者提供
7人登山隊今天單攻南投縣郡大山，黃姓女山友攻頂下山時，疑似墜崖失聯。圖／讀者提供
郡大山北峰濃霧不斷，加上地勢險峻影響搜救，下午濃霧消失，才發現黃女遺體。圖／讀者提供
郡大山北峰濃霧不斷，加上地勢險峻影響搜救，下午濃霧消失，才發現黃女遺體。圖／讀者提供
南投縣消防局劃定搜尋範圍，將視天候狀況27日申請直升機從空中協尋。圖／讀者提供
南投縣消防局劃定搜尋範圍，將視天候狀況27日申請直升機從空中協尋。圖／讀者提供

山友

延伸閱讀

228連假天氣看這！ 行駛濃霧中你可以這麼做

女山友登郡大山疑墜崖 南投搜救隊入山漏夜搜救

台61將裝濃霧偵測器 水上工務段：遇霧要開霧燈、雙閃燈

影／濃霧引發西濱2死車禍 嘉義縣長翁章梁說話了

相關新聞

國道飛輪車禍！1家4口出遊釀意外 車頂被劈開、媽媽慘死

國道1號高雄路段今天發生曳引車輪胎脫落，飛輪噴向對向車道，砸中郭姓男子的休旅車，造成郭家1死2傷，郭妻死亡、長女重傷。據...

遺憾！女山友郡大山墜崖 搜救隊冒險搜救下午尋獲遺體

昨天攀登郡大山疑似墜崖的黃姓女山友，經搜救隊員漏夜搜尋，今天下午2時20分在山崖下方40公尺處，發現女山友的毛帽，隨即發...

家裡遭火焚隔天又離婚 桃園單親媽壓力大到情緒潰堤

桃園劉姓婦人因家裡火災又和先生離婚，昨情緒低落忘了9歲兒子中午就放學，學校老師見家長遲未現身，帶著男童到轄區派出所尋求協...

國道驚魂！大貨車巨輪從天而降 砸中汽車一家四口母死2女傷

228連假首日，國道發生重大車禍！一輛大貨車今早行駛到中山高速公路364.4公里附近，輪胎突然脫落彈到對向車道，砸中另輛...

男路倒1周後醒來 車內有女屍疑夫妻相約共赴黃泉他獨活

新北市萬里區孫姓男子路倒街頭，被警方發現後送醫，約1周後25日才清醒，沒想到他醒來向警方說，和妻子在車上一起相約尋短，他...

大貨車追撞聯結車 國一彰化路段清晨車禍兩人輕重傷

228連續假期第一天，國道1號南下193.3彰化路段，今天清晨4時40分許，發生疑大貨車追撞聯結車事故，大貨車40歲張姓...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。