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遺憾！女山友郡大山墜崖 搜救隊冒險搜救下午尋獲遺體
昨天攀登郡大山疑似墜崖的黃姓女山友，經搜救隊員漏夜搜尋，今天下午2時20分在山崖下方40公尺處，發現女山友的毛帽，隨即發現黃女，可惜已經死亡。搜救隊員正設法將遺體搬運到山徑，再運送下山。
一支7人登山隊昨天上午單攻南投縣郡大山，中午登頂後折返，下午3點半回到登山口，但黃姓女山友失聯，隊友報警求助。同行廖姓女山友說，她和黃女攻頂折返後，兩人原本走在後方，但她腳程較慢殿後，與黃女失去聯繫。
下午1點半她到達郡大山北峰附近，在林道旁發現地上有一支登山杖，疑似為黃女所有，她不敢確定，因此拍照紀錄。回到登山口時得知黃女仍未回來，經比對照片，確認登山杖就是黃女所有。
因為情況緊急，南投縣消防局由小隊長松定榮率消防、義消、山搜義消各兩人，連夜上山搜救，晚間10點到達郡大山北峰，沿著登山杖附近漏夜搜尋。
不過山區晚間濃霧，救難隊員發現疑似黃女掉落地點，冒險以繩索攀降下峭壁20公尺，找到黃女所有的髮圈，但因為濃霧伸手不見五指，根本看不到懸崖下方，為了安全搜救只能暫停。
直到今天下午霧氣減少，救難隊員再次攀降，在下方40公尺先發現黃女的毛帽，隨後在附近找到黃女，但她已經沒有生命跡象，搜救隊員正設法將遺體吊掛上山徑，再輪流背運下山。
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