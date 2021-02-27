金門田埔水庫附近傳大火 燃燒面積達2000平方公尺

金門縣金沙鎮的田浦水庫大山路路段往良金牧場方向在今天上午傳出火燒埔，由於周邊都是乾枯的野草與樹枝，火勢一發不可收拾，燃燒初估面積約2000平方公尺，金門縣消防局動員全島消防人力緊急灌救，火勢總算在12點53分全面控制。

金門消防局第二大隊大隊長陳叁奇表示，今日上午10時52分時，金沙鎮田浦水庫大山路路段往良金牧場方向傳火警，該局出動10車22人到場搶救，在確認無人員受困後，為了怕雜草有延燒之虞，趕緊請重機具前往支援開闢防火巷，但火勢在北風助威下持續加大。

由於燃燒的面積持續擴大，全島幾乎各分隊的消防車與人員都到場支援，連軍方也支援消防車1台與4人到場協助，好在最終在12點53分將火勢控制住。