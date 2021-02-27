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台南竊嫌偷行車紀錄器變裝逃逸 卻因肩上背包而露餡

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

台南市中西區上月有家五金百貨3台行車紀錄器遭竊，47歲王嫌涉行竊當下戴鴨舌帽、口罩及身著外套，離開現場時卻脫掉鴨舌帽及外套變裝，自以為神不知鬼不覺的躲避警方追查，然而，警方一個多月鍥而不捨調閱多筆路口監視器清查，還原其逃逸路線，發現他雖然變了裝，肩上背包卻是同一個而露餡，確認其身分，通知他到案說明後，全案移送台南地檢署偵辦。

警方調查，王嫌1月4日看準五金百貨店家人員忙於店務，涉徒手竊取展示架上3台行車紀錄器、計1萬1370元。警二分局長樂派出所據報後，循線展開調查，並以失竊現場為圓心，往外擴大500公尺為範圍，蒐集相關事證。

警方清查發現，王嫌在行竊時身穿外套，與得手後徒步離開現場身穿外套不同，且脫下當時行竊時所戴的鴨舌帽，意圖規避警方查緝。然而，百密仍有一疏，王雖然變了裝，但肩上背包卻是同一個，仍被眼尖的員警認出，進而查出其使用交通工具，經通知到案說明。

王自以為神不知鬼不覺，見員警攤開相關事證，他自知難以法網，也不得不伏首認罪。警方呼籲，店家人員及購物民眾在服務、消費之餘，對於自身財物及商品應妥善保管，提高警覺，以免宵小乘虛而入。

台南市中西區上月有家五金百貨3台行車紀錄器遭竊，47歲王嫌涉行竊當下戴鴨舌帽、口罩及身著外套被監視器拍個正著。記者邵心杰／翻攝
台南市中西區上月有家五金百貨3台行車紀錄器遭竊，47歲王嫌涉行竊當下戴鴨舌帽、口罩及身著外套被監視器拍個正著。記者邵心杰／翻攝
警方調查，王嫌離開現場時，陸續脫掉鴨舌帽及外套變裝，自以為神不知鬼不覺的躲避警方追查。記者邵心杰／翻攝
警方調查，王嫌離開現場時，陸續脫掉鴨舌帽及外套變裝，自以為神不知鬼不覺的躲避警方追查。記者邵心杰／翻攝

監視器 口罩

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