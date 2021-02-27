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高雄8旬翁多次到鄰居家門吐痰 開單24件代價2萬多罰鍰
高雄楠梓區後勁地區一名郭姓老翁與鄰居李姓婦人，疑因巷弄共有土地問題有糾紛，郭翁疑不滿下屢次到李婦家門前吐痰，接近2個月共被舉發57件，高雄市環保局已開單24件，每件罰郭翁1200元。
據了解，郭翁（80歲）與李婦間，疑因巷弄共有土地問題，長期以來存有糾紛。從去年10月開始，郭屢次在李家門前有吐痰行為，李家不斷隱忍，直到今年初李家人在家門口裝了監視器，才錄下整個吐痰過程，檢舉至高雄市府環保局。
環保局環境稽查科科長陳偉德表示，這起事件自上月5日至本月19日，共接獲檢舉57件，目前開出24張罰單，每張1200元，累計開罰2萬8800元，其餘案件仍在處理中。
另外，郭翁也因本月3日中午時，無故罵李婦三字經，轄區警方楠梓分局本月8日接獲報案後，通知郭翁到案說明，郭辯稱吐痰、三字經並非針對李婦。警詢後，依刑法妨害名譽罪嫌移送法辦。
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