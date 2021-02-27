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惡男趁管理員不注意一樓掏生殖器手淫 誇張行徑全錄下
台北市王姓男子凌晨在自家一樓管理室後方沙發手淫，住戶見狀通知管委會報警，警方調閱監視器又發現王男曾與大樓主委口角，將對方電蚊拍砸毀，詢後將他依公然猥褻、毀損罪嫌送辦。
王男住在中山區林森北路、錦州街口一棟大樓，他長期失業，僅靠擔任清潔工的母親給予生活費，當「伸手牌」，因體格魁武，又常在當地做出脫序行為，讓鄰居相當頭痛。
警方調查，王男（22歲）本月2日凌晨6點多，逕自跑到管理室後方的沙發躺著，趁管理員面向前方未注意，突然掏出生殖器，做出手淫行為，被經過管理室的住戶發現，通知管委會報案。
警方調閱監視器確定王男在公共場合猥褻，還查出王男曾毆打管理員，又管理室與徐姓大樓主委發生口角，將對方電蚊拍砸毀，詢後將他依公然猥褻、毀損罪嫌送辦。
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