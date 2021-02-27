影／不滿受檢醉漢對警比中指 強拉下車壓制致膝蓋骨折

池姓男子今天凌晨與朋友喝酒後，在路上不滿遇員警盤查，上計程車後開窗涉嫌對執勤員警筆中指，警方攔下計程車，強拉他下車，要查辦他妨害公務，但壓制時，池姓男子右腳膝蓋骨折，經送醫後已無大礙，酒醒後才頻向警方道歉。全案依妨害公務罪嫌移送法辦。

警方表示，今天凌晨4點多，高雄市警新興分局中正三路派出所員警在新興區和平一路執行守望勤，池姓男子（40歲）剛和朋友在附近酒店喝酒下樓，碎念「警察不去抓壞人」，員警上前查他的身分後，他準備搭計程車離去，卻扯動警車門把，員警指著他警告，他即上計程車。

可是，池姓男子上車後，卻拉下車窗，涉嫌對員警筆中指，員警立即鳴警報聲，要求計程車停下，上前表示池姓男子對員警筆中指，涉妨害公務，要池姓男子下車，但是池不願下車，員警馬上以強制力將池拉下車，將池姓男子壓制，不料，醉酒的池姓男子卻在受警方壓制過程中右腳膝蓋骨折。

警方將池送高醫裹傷後，無立即危險，仍坐輪椅由警方帶回查辦。