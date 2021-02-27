快訊

獨／少子化衝擊！基隆輔大聖心高中、高職部停招3年

美軍RC-135U「壓廂底」偵察機 上午逼近廣東海岸偵察

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／不滿受檢醉漢對警比中指 強拉下車壓制致膝蓋骨折

聯合報 / 記者林保光／即時報導

池姓男子今天凌晨與朋友喝酒後，在路上不滿遇員警盤查，上計程車後開窗涉嫌對執勤員警筆中指，警方攔下計程車，強拉他下車，要查辦他妨害公務，但壓制時，池姓男子右腳膝蓋骨折，經送醫後已無大礙，酒醒後才頻向警方道歉。全案依妨害公務罪嫌移送法辦。

警方表示，今天凌晨4點多，高雄市警新興分局中正三路派出所員警在新興區和平一路執行守望勤，池姓男子（40歲）剛和朋友在附近酒店喝酒下樓，碎念「警察不去抓壞人」，員警上前查他的身分後，他準備搭計程車離去，卻扯動警車門把，員警指著他警告，他即上計程車。

可是，池姓男子上車後，卻拉下車窗，涉嫌對員警筆中指，員警立即鳴警報聲，要求計程車停下，上前表示池姓男子對員警筆中指，涉妨害公務，要池姓男子下車，但是池不願下車，員警馬上以強制力將池拉下車，將池姓男子壓制，不料，醉酒的池姓男子卻在受警方壓制過程中右腳膝蓋骨折。

警方將池送高醫裹傷後，無立即危險，仍坐輪椅由警方帶回查辦。

警方表示，直到今天上午，池姓男子醉意已退，才說當時喝醉不記得為何向警方筆中指。全案依妨害公務罪嫌移送法辦。

警方將池姓男子強拉下車。記者林保光／翻攝
警方將池姓男子強拉下車。記者林保光／翻攝

計程車 妨害公務 骨折

延伸閱讀

4歲童跑進「水泥攪拌機」致全身骨折 工地提22萬賠償續協商

高球／生涯不會就此結束！親近人士：伍茲仍想今年復出

一道共牆惹殺機！扔3鄰下樓致2死 湖南男判死

高球／伍茲術後清醒了 發推特致謝並解釋腿部骨折傷情

相關新聞

家裡遭火焚隔天又離婚 桃園單親媽壓力大到情緒潰堤

桃園劉姓婦人因家裡火災又和先生離婚，昨情緒低落忘了9歲兒子中午就放學，學校老師見家長遲未現身，帶著男童到轄區派出所尋求協...

國道驚魂！大貨車巨輪從天而降 砸中汽車一家四口母死2女傷

228連假首日，國道發生重大車禍！一輛大貨車今早行駛到中山高速公路364.4公里附近，輪胎突然脫落彈到對向車道，砸中另輛...

男路倒1周後醒來 車內有女屍疑夫妻相約共赴黃泉他獨活

新北市萬里區孫姓男子路倒街頭，被警方發現後送醫，約1周後25日才清醒，沒想到他醒來向警方說，和妻子在車上一起相約尋短，他...

大貨車追撞聯結車 國一彰化路段清晨車禍兩人輕重傷

228連續假期第一天，國道1號南下193.3彰化路段，今天清晨4時40分許，發生疑大貨車追撞聯結車事故，大貨車40歲張姓...

瓦斯工人頂樓翻牆持雙刀強盜女移工 落網辯借錢遭訴

游姓男子今年元旦連假爬至新北市一處公寓加蓋頂樓，翻牆持刀還捆綁外籍女移工，得手1000元及一只皮包，落網後辯稱「借錢」，...

高雄8旬翁多次到鄰居家門吐痰 開單24件代價2萬多罰鍰

高雄楠梓區後勁地區一名郭姓老翁與鄰居李姓婦人，疑因巷弄共有土地問題有糾紛，郭翁疑不滿下屢次到李婦家門前吐痰，接近2個月共...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。