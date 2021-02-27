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剛過完元宵節 彰化農民驚見芭樂園內引汽車廢氣輕生

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化縣二水鄉與田中鎮交界的芭樂園，農民今天上午前往工作時，發現一輛黑色汽車沒熄火，排氣管竟連接一條塑膠管通往副駕駛座車窗，他覺得事有蹊蹺，立刻報警處理，警方趕到時，車內男子已無生命跡象，送醫急救仍不治。

警方調查，汽車停放在芭樂園，旁邊是狗舍，種芭樂的農民昨天下午返家時，農園旁的八堡圳堤岸道路沒車輛，今天上午到芭樂園工作，看見產業道路停放一輛引擎發動的黑色轎車，排氣管裝置一條塑膠管通往車內。

農民表示，從未見過這輛黑色輛車，不知為何選擇到他的芭樂園旁邊尋短，昨天才過完快樂元宵節，今天就飽受驚嚇，等一下要再去上香拜拜祈求平安。

警方表示，車內沒遺書，警方根據身分證件查出車內是家住田中鎮的54歲陳姓男子，但不了解他的背景，警方已通知他的家屬指認和配合調查，但到目前家屬沒來二水鄉。

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彰化縣田中鎮陳姓男子駕車到二水鄉八堡圳提岸道路輕生。圖／民眾提供
彰化縣田中鎮陳姓男子駕車到二水鄉八堡圳提岸道路輕生。圖／民眾提供

農民 元宵節

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