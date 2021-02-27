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嘉義又發生資源回收倉庫塑膠廢棄物火警 追查製造空汙
嘉義縣東石鄉蔦松村塑膠廢棄物火警，經消防隊員近3小時灌救，撲滅火勢，及時防止空汙擴大，環保局追查發現是嘉市某資源回收場，承租土地建倉庫堆置廢棄物，情節與4日嘉義市吳姓男子在青年街廠房，堆積大量塑膠廢料發生火警類似，環保局將追查不法。
消防局上午7點29分獲報，指稱東石鄉蔦松村船子頭堤防發生資源回收場外堆積廢棄物火警，派遣東石、朴子與祥和分隊等3分隊，共計5車 (3水箱車、2水庫車)10 人往搶救，燃燒面積120平方公尺，及一輛作業載運廢棄物的卡車，現場無人員受傷，10點19分火勢完全撲滅。
環保局調查，這家資源回收場在嘉義市登記有案，堆置面積約210平方公尺，燃燒面積約90平方公尺，回收廠內堆置回收物主要為塑膠製品、鐵製品。回收廠業者供稱，租地在這裡當倉庫，平時並未住在此地。因露天燃燒已涉及空汙法，將依消防局火調結果查處，若查證人為縱火及非法承租，將依空汙法重罰。
嘉市4日也發生一起類似案件，67歲吳姓男子在青年街廠房堆積大量塑膠廢料，4日凌晨廠內起火，大火延燒6個多小時，塑膠廢料燒出濃濃黑煙、惡臭，造成嚴重空氣汙染；該廠去年被檢舉，居民質疑是「環保蟑螂」，市府開罰12萬，原訂二度稽查事前起火，警、消認為不單純，著手調查原因。
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