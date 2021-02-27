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家裡遭火焚隔天又離婚 桃園單親媽壓力大到情緒潰堤

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

桃園劉姓婦人因家裡火災又和先生離婚，昨情緒低落忘了9歲兒子中午就放學，學校老師見家長遲未現身，帶著男童到轄區派出所尋求協助，劉婦接獲通知趕赴現場，一踏進門情緒潰堤痛哭失聲，表示遭房祝融又成單親媽媽，壓力過大才忘了接小孩，警方感同深受通知社工予以關懷安置。

大園分局三菓派出所所長沈鳳堯表示，昨天下午轄內1間國小老師帶著男童來報案，表示中午12點就下課，但遲至4點學生家長都沒來接小孩，校方聯繫也找不到人，不知如何是好才帶著男童來尋求警方協助。

員警找到男童母親劉婦通知她前來，未料劉才一進派出所就情緒崩潰，忍不住蹲坐地上痛哭失聲，警方、老師見狀上前安撫，待她情緒稍稍平穩後，才娓娓道出前2天家裡火災損失不少，平時又和先生感情不睦，常常因經濟、孩子教育問題爭吵。

她並向警方說，昨天早上和先生到戶政事務所簽字離婚，因情緒讓壓力過大，又想到家中遭逢火勢，往後成了單親媽媽要獨自扶養兒子，坦言「真的不知道該怎麼辦」，甚至一度還有輕生念頭，種種原因下昨天才忘記到校接小孩回家。

警方對於劉的遭遇深感同情、鼻酸，同時通知社工人員到場關懷，協助給予母子有暫時的棲身處所，劉在眾人鼓勵下心情穩定不少，也抱著兒子向承諾「為了小孩會好好活下去」，感謝警方給予即時的幫忙。

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劉婦（右2）因家裡火災又和先生離婚，一進派出所情緒潰堤，老師、員警安撫情緒，並通知社工幫忙。圖／警方提供
劉婦（右2）因家裡火災又和先生離婚，一進派出所情緒潰堤，老師、員警安撫情緒，並通知社工幫忙。圖／警方提供
劉婦（右2）壓力大昨忘了接小孩，學校老師（左2）帶著男童到派出所尋求協助。圖／警方提供
劉婦（右2）壓力大昨忘了接小孩，學校老師（左2）帶著男童到派出所尋求協助。圖／警方提供
劉婦情緒穩定後，承諾會好好活下去，並揹著兒子離開派出所。圖／警方提供
劉婦情緒穩定後，承諾會好好活下去，並揹著兒子離開派出所。圖／警方提供

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