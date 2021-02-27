男生也會被性侵 北市議員爆4年增2.5倍

性侵案層出不窮，北市議員汪志冰公布數據，不僅女性會被侵犯，男性也受害；她發現台北市男性遭受性侵害案件數連續4年增長，且青少年案的件數連續6年居各年齡層之冠，學生案件數也蟬聯4年榜首，且因性別刻板印象，男性受害後恐不敢報案求助，可能還有更大的未通報黑數。對此，北市教育局、警察局表示，會持續加強教育宣導，提升自我保護意識，以及對性侵害犯罪熱時、熱地的認識。

根據衛福部統計，全國男性受性侵害人數連續4年呈現增長，從105年的1159人，增至109年(統計至10月)為1462人，其中各年齡層受害人數以12至18歲青少年居冠，自107年起占比皆超過男性受害人數的六成五，且青少年受害人數也連續2年增長，自107年的905人增加至109年（截至10月）的1027人。

汪志冰說，她調閱北市警察局資料發現，北市男性遭受性侵害人數自105年起連續4年呈現上升趨勢，從105年的17人上升至109年的43人，4年來漲幅達到2.5倍，而各年齡層之中，12至17歲受害案件數更是自104年起連續6年居冠。若從各職業別分析，學生案件數也是自106年起連續4年居冠，且占比皆超過4成。

汪志冰說，年齡屆於12至17歲的國中生、高中生可能為男性性侵害的最大受害群，雖然校園內的案件數不多，但男學生走出校園恐會籠罩在人身安全的風險之中。

北市婦幼隊指出，北市男性遭受性侵害人數自105年起連續4年呈現上升趨勢，主因是男性被害人自我保護意識增高並報案，警方會加強教育宣導，持續提升被害人自我保護意識。