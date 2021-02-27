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板橋KTV酒後衝突少年脖子被刀劃傷 兩幫人馬街頭大亂鬥

聯合報 / 記者王長鼎/新北即時報導

新北市板橋區一間連鎖KTV前，今晨兩幫人馬疑酒後起衝突，引發街頭大亂鬥，造成2人受傷，警方出動快打到場壓制。據了解，楊姓男子疑似在KTV內與人肢體擦撞，不滿對方丟擲酒精自動消毒機，涉嫌持刀劃傷周姓少年脖子，傷者友人見狀追打楊男，楊因胸口被刺傷自行救醫，全案現由警方調查釐清中。

板橋警方今天清晨5時許接獲110通報，板橋區重慶路一間連鎖KTV發生聚眾打架，派遣快打部隊共20名警力迅速趕抵現場，經初步了解，24歲張姓男子與30楊姓男子在1樓大廳發生肢體擦撞，引起與張男同行17歲周姓少年不滿，抓起酒精自動消毒機丟擲，楊男一怒之下持摺疊刀劃傷周男脖子，約10公分，當場血流不止。

周男同行者友人一路追打楊男等到KTV外大馬路上，見警方快打部隊到場立即一鬨而散，周男因血流不止，經傷者友人強力請求警方協助並由友人陪同下立即載送醫院救治，暫無生命危險。

據了解，先動手傷人的楊男疑似是網路直播主，混戰中胸口也被刺傷，自行搭乘計程車前往亞東醫院就醫，目前因胸部受傷開刀手術中。警方目前派員實施戒護並調閱監視器影像釐清案發原因。後續將依傷害罪嫌移送新北地檢署偵辦。

新北市板橋區一間連鎖KTV前，今天凌晨兩幫人馬疑酒後衝突，街頭大亂鬥，造成2人受傷，警方出動快打到場壓制。記者王長鼎／翻攝
新北市板橋區一間連鎖KTV前，今天凌晨兩幫人馬疑酒後衝突，街頭大亂鬥，造成2人受傷，警方出動快打到場壓制。記者王長鼎／翻攝
新北市板橋區一間連鎖KTV前，今天凌晨兩幫人馬疑酒後衝突，街頭大亂鬥，造成2人受傷，警方出動快打到場壓制。記者王長鼎／翻攝
新北市板橋區一間連鎖KTV前，今天凌晨兩幫人馬疑酒後衝突，街頭大亂鬥，造成2人受傷，警方出動快打到場壓制。記者王長鼎／翻攝
新北市板橋區一間連鎖KTV前，今天凌晨兩幫人馬疑酒後衝突，街頭大亂鬥，造成2人受傷，警方出動快打到場壓制。記者王長鼎／翻攝
新北市板橋區一間連鎖KTV前，今天凌晨兩幫人馬疑酒後衝突，街頭大亂鬥，造成2人受傷，警方出動快打到場壓制。記者王長鼎／翻攝

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