行竊變強盜磚砸老婦頭部倒血泊 警：手段兇殘無視高齡

賴姓男子25日下午涉嫌侵入一處民宅行竊，因80多歲周姓婦人返家撞見，賴男為求脫身，隨手拿起屋內磚頭重擊婦人頭部後逃逸，老婦人兒子返家發現母親倒臥在地，流血不止報警並送醫。警方在附近某老舊公寓頂樓尋獲他遺留作案時穿著沾有血跡衣褲及他的印鑑，他坦承下重手為逃脫。

警方說，基隆市七堵區80多歲周姓老婦人，2月25日下午3時許返家，遇賴姓男子（26歲）侵入她的住宅，賴手持磚塊砸傷她頭部後逃逸，老婦人兒子返家發現母親倒臥在地，流血不止，且地上遺留沾血磚頭，報警處理，經警消到場緊急將傷者送醫搶救，目前已無生命危險，但意識不清無法描述案發經過，經診斷有嚴重腦震盪及骨折。

警方初步調查，研判是賴男進入住宅行竊時遭被害人發現，為求脫身，隨手拿起屋內磚頭重擊被害人頭部後逃逸。第三分局成立專案小組，初步清查家內財物無損失，調閱周邊監視器畫面及循線勘察相關跡證，在附近某老舊公寓頂樓尋獲犯嫌遺留作案時穿著之沾有血跡衣褲及賴男的印鑑，比對監視器影像，確認是賴男。