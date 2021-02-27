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國道驚魂！大貨車巨輪從天而降 砸中汽車一家四口母死2女傷
228連假首日，國道發生重大車禍！一輛大貨車今早行駛到中山高速公路364.4公里附近，輪胎突然脫落彈到對向車道，砸中另輛汽車右前方客座，造成女乘客送醫不治，同車另名郭姓女子送國軍高雄總醫院，因顱內骨折送加護病房搶救中。
第五公路警察大隊表示，大貨車輪胎脫落一案共殃及對向車道兩輛汽車，造成3人送醫，其中第一輛副駕座女乘客疑直接被輪胎砸中，送醫不治，車內另兩女送國軍高雄總醫院。
國軍高雄總醫院表示，兩名就醫女子，一人重傷，一人未掛診。重傷的郭姓女子顱內骨折，已送加護病房。
警方表示，當時黃姓男子(54歲)駕營業貨櫃曳引車向北行駛，中板車右後第1軸輪胎脫落，飛至南向砸到郭男（50）駕駛的汽車，車搭載的47歲乘客曾女現場已無生命跡象，17歲郭女頭骨骨折、16歲郭女雙雙送醫，四人為一家四口。
涉嫌肇事的駕駛人酒測值為0，由岡山分隊處理中，事故現場剛剛排除。
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