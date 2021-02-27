影／高雄南橫公路「只見車子不見人」壯男摔落山谷喊痛

高雄市南橫公路六龜寶來路段昨晚出現一輛機車橫躺路面，行經民眾發現「見車不見人」很可疑，通報警方查看。員警到場四處呼喊找人，54歲王姓男子在20公尺雜草叢中哀號喊痛，警消人員下達山谷協助王男，王男體型壯碩，最後多達6人合力拉繩才將王男救起送醫，傷勢沒有大礙。

昨晚6點多，54歲王姓男子騎機車從桃源下山，高中部落通往六龜寶來途中，經過20線79.4K公里轉彎處，疑因路況不熟衝撞對向車道護欄，人車分離摔落山谷，機車遺留在事故現場。

機車橫躺路面引起後面行經民眾擔憂報警，六龜警分局寶來派出所副所長陳世光、警員邱瑞賢等4人獲報前往現場，眾人大聲呼喊，不久發現有人倒臥20公尺深邊坡雜草叢中呻吟求救。

王男體型壯碩，陳世光下達山谷協助，救援過程中，王男頻喊痛說「骨頭刺到肉了」，眾人花不少時間將人救上路面。陳世光指出，同仁會同消防隊員合力拉繩救援，順利將人救起送醫，王男左手骨折及身體多處挫傷，送往旗山醫院診治，所幸有熱心民眾報案，能在短時間內將傷患救起送醫。