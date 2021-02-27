男路倒1周後醒來 車內有女屍疑夫妻相約共赴黃泉他獨活

新北市萬里區孫姓男子路倒街頭，被警方發現後送醫，約1周後25日才清醒，沒想到他醒來向警方說，和妻子在車上一起相約尋短，他被嗆醒下車昏倒，不知妻子情況。警方到車上發現孫妻，早已死亡多日，但對孫供詞存疑，昨天相驗後將再解剖查明死因，懷疑孫男加工自殺之嫌，將進一步釐清。

金山警分局獲報，60多歲孫男路倒中福路路邊，警方發現他還有氣息，送醫救治，他昏迷到25日才醒來。警方原以為是一般路倒，但他說，因和太太走投無路，生活困難，相約一起在車上自殺，後來他被嗆醒，昏昏沉沉下車倒下，不知妻子狀況，應還在車上。

警方聞訊後大驚，趕緊到萬里區中福路尋找他說的車子，發現車子停在停車格內，沒有人動過，一打開之後發現孫妻躺在車內，已經死亡多日，警方昨天報請檢察官相驗。

警方在車上發現有棉被、兩人衣物及雜物，十分凌亂，兩人以車為家，四處打零工為生，懷疑可能因經濟困頓想不開。對於孫男說詞，警方認為有疑點，將再追查是否對妻子加工自殺。

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