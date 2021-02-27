空汙季廢棄物流竄成不定時炸彈 廢棄塑膠竟又露天燃燒

入冬空氣品質不良季節，加上乾早雨量少，南部近來不斷空汙警報，嘉義縣常出現「紅色」警示及「橘色」預警燈號，加上廢棄物四處流竄，成為空汙不定時炸彈，上午東石鄉蔦松村船仔頭堤防空地，發生竹林廢棄塑膠露天燃燒，產生濃濃黑煙，造成空氣品質惡化，居民怨聲載道。

消防局上午7點40分獲報，東石鄉蔦松村船仔頭堤防空地發生火警，消防局出動5人輛箱車及消防人員灌救，到場有片竹木、大批廢棄塑膠起火燃燒，產生陣陣大量黑色濃煙，消防人員拉水線控制火勢，當地路面窄小，車輛出入不便。

消防局通報環保局，環保局空氣噪音管制科派人追查地主，釐清有無管理疏失責任，上午空品「橘色」燈號，由於最近廢棄物四處流竄，這起廢棄物露天燃燒，環保局將追查有無人為縱火。