7旬失智婦外出訪友忘了回家的路 平鎮警助平安返家

桃園平鎮75歲鄒姓婦人，元宵節前趁家人不注意外出找朋友，但疑似失智症發作忘了回家的路，徘徊於區平安路巷口內，所幸巡邏員警即時發現，才讓老婦平安返家。

平鎮警分局宋屋派出所所長姚金寶表示，鄒姓老婦家住平鎮區平東路，25日傍晚趁著家人不注意獨自外出訪友，沒想到卻因此迷了路，回不了家，無助在街上徘徊。

所幸平鎮分局宋屋派出所員警林柏翰與黃楚恒巡邏經過，發現老婦神情有異，主動上前關心並給予協助，但老婦面對員警詢問，始終無法清楚表達語意，身上亦無攜帶任何證件，員警只能先將老婦帶回，並利用人臉辨識系統查出老婦身分，順利聯繫上老婦家人。