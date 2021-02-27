聽新聞
test
0:00 / 0:00
7旬失智婦外出訪友忘了回家的路 平鎮警助平安返家
桃園平鎮75歲鄒姓婦人，元宵節前趁家人不注意外出找朋友，但疑似失智症發作忘了回家的路，徘徊於區平安路巷口內，所幸巡邏員警即時發現，才讓老婦平安返家。
平鎮警分局宋屋派出所所長姚金寶表示，鄒姓老婦家住平鎮區平東路，25日傍晚趁著家人不注意獨自外出訪友，沒想到卻因此迷了路，回不了家，無助在街上徘徊。
所幸平鎮分局宋屋派出所員警林柏翰與黃楚恒巡邏經過，發現老婦神情有異，主動上前關心並給予協助，但老婦面對員警詢問，始終無法清楚表達語意，身上亦無攜帶任何證件，員警只能先將老婦帶回，並利用人臉辨識系統查出老婦身分，順利聯繫上老婦家人。
老婦兒子接到通知趕到派出所，見到母親平安無恙，頻頻向警方道謝，並表示傍晚發現母親不見時，就動員全家外出尋找，但苦尋未果，所幸母親這次得到員警熱心協助，才讓全家人能夠在元宵佳節平安團圓。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言