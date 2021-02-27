快訊

明天天氣好轉！夜晚清晨易有霧 下周一天氣最好

美國前防長：台海局勢非常危險 美應考慮放棄戰略模糊

聽新聞
test
0:00 / 0:00

7旬失智婦外出訪友忘了回家的路 平鎮警助平安返家

聯合報 / 記者朱冠諭／桃園即時報導

桃園平鎮75歲鄒姓婦人，元宵節前趁家人不注意外出找朋友，但疑似失智症發作忘了回家的路，徘徊於區平安路巷口內，所幸巡邏員警即時發現，才讓老婦平安返家。

平鎮警分局宋屋派出所所長姚金寶表示，鄒姓老婦家住平鎮區平東路，25日傍晚趁著家人不注意獨自外出訪友，沒想到卻因此迷了路，回不了家，無助在街上徘徊。

所幸平鎮分局宋屋派出所員警林柏翰與黃楚恒巡邏經過，發現老婦神情有異，主動上前關心並給予協助，但老婦面對員警詢問，始終無法清楚表達語意，身上亦無攜帶任何證件，員警只能先將老婦帶回，並利用人臉辨識系統查出老婦身分，順利聯繫上老婦家人。

老婦兒子接到通知趕到派出所，見到母親平安無恙，頻頻向警方道謝，並表示傍晚發現母親不見時，就動員全家外出尋找，但苦尋未果，所幸母親這次得到員警熱心協助，才讓全家人能夠在元宵佳節平安團圓。

桃園平鎮75歲鄒姓婦人，疑似失智症發作迷路，巡邏員警即時發現，讓老婦平安返家。記者朱冠諭／翻攝
桃園平鎮75歲鄒姓婦人，疑似失智症發作迷路，巡邏員警即時發現，讓老婦平安返家。記者朱冠諭／翻攝
桃園平鎮75歲鄒姓婦人，疑似失智症發作迷路，巡邏員警即時發現，讓老婦平安返家。記者朱冠諭／翻攝
桃園平鎮75歲鄒姓婦人，疑似失智症發作迷路，巡邏員警即時發現，讓老婦平安返家。記者朱冠諭／翻攝

失智症 人臉辨識 元宵節

延伸閱讀

毒品分裝場隱身民宅 平鎮警查獲1300包咖啡包

高中木棒／陳志杰7局無失分 畢業前拚提高身價

高中木棒／平鎮險勝東體 陳志杰考慮中職選秀

228連假首日 平鎮交流道南下匝道實施封閉管制

相關新聞

台鐵元宵驚傳死傷事故！區間車龜山-大里間撞侵入路線旅客

台鐵App顯示，受4243車次於龜山=大里間發生死傷事故影響，自22:24起龜山站至大里站間南下/北上列車以東正線單線行...

女山友登郡大山疑墜崖 南投搜救隊入山漏夜搜救

一支7人登山隊昨天上午單攻南投縣郡大山，中午登頂後折返，下午3點半回到登山口，卻發現黃姓女山友失聯，隊友報警求助。南投縣...

大貨車追撞聯結車 國一彰化路段清晨車禍兩人輕重傷

228連續假期第一天，國道1號南下193.3彰化路段，今天清晨4時40分許，發生疑大貨車追撞聯結車事故，大貨車40歲張姓...

空汙季廢棄物流竄成不定時炸彈 廢棄塑膠竟又露天燃燒

入冬空氣品質不良季節，加上乾早雨量少，南部近來不斷空汙警報，嘉義縣常出現「紅色」警示及「橘色」預警燈號，加上廢棄物四處流...

7旬失智婦外出訪友忘了回家的路 平鎮警助平安返家

桃園平鎮75歲鄒姓婦人，元宵節前趁家人不注意外出找朋友，但疑似失智症發作忘了回家的路，徘徊於區平安路巷口內，所幸巡邏員警...

老婦返家遇賊被磚砸頭破血流 幸兒返家救回警逮惡男

基隆市賴姓無業男子，經常睡廟宇、公園、公寓頂樓等地，四處為家，前天下午他涉嫌侵入七堵區一間民宅行竊，沒想到撞見屋主八旬老...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。