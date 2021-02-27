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老婦返家遇賊被磚砸頭破血流 幸兒返家救回警逮惡男
基隆市賴姓無業男子，經常睡廟宇、公園、公寓頂樓等地，四處為家，前天下午他涉嫌侵入七堵區一間民宅行竊，沒想到撞見屋主八旬老婦剛好回家撞見，賴姓擔心東窗事發，竟磚塊猛擊婦人頭部後逃逸。幸好婦人兒子返家看見，將頭部流血的母親送醫，救治後脫險，仍在加護病房觀察。警方火速逮捕賴男，昨晚依殺人未遂送辦，聲押獲准。
市警第三分局調查，賴男（26歲）昨天下午4點多涉嫌潛入七堵區自治街一處舊公寓民宅行竊，但老婦剛好返見看見陌生人，家中一團亂，遭到翻箱倒櫃，嚇了一大跳。賴男擔心東窗事發，竟拿磚塊砸老婦頭部，老婦被打到倒在地上，頭部流血，但無法呼救。
警方說，幸好5、6點時兒子下班回來看見，才知家中發生竊案，並立即報警將母親送醫，醫院經急救緊急救治已經脫險，但傷勢仍重，轉送加護病房觀察中。
警方在案發後立即組成專案小組追查，調閱路口監視器查出涉案賴姓男子，發現他平時居家定所，經常混跡附近宮廟、公園、車站、老舊公寓，警方查訪宮廟人員，很多人都認出他經常晚上睡公園、宮廟，趕也趕不走，有如遊民，年紀輕輕但沒有工作，四處為家，有如流浪漢。
警方昨天上午找到他帶回偵訊，他坦承因為要逃跑，怕老婦喊叫才拿磚塊打她，有侵人民眾想偷東西。警方昨晚偵訊後將賴男依殺人未遂、竊盜、侵入民宅等罪嫌移送基隆地檢署偵辦，檢方複訊後，以有逃亡及再犯之虞向法院聲押，法院認為有再犯之虞，深夜裁定收押。
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