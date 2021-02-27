女山友登郡大山疑墜崖 南投搜救隊入山漏夜搜救

一支7人登山隊昨天上午單攻南投縣郡大山，中午登頂後折返，下午3點半回到登山口，卻發現黃姓女山友失聯，隊友報警求助。南投縣消防局連夜組隊上山搜救，深夜10點抵達郡大山北峰搜尋，但暫無發現，27日上午將視天候狀況，申請直升機空中搜尋，尋找失蹤山友行蹤。

南投縣消防局表示，昨天下午3時40分接獲朱姓山友報案，7人昨天上午9時從郡大林道登山口單攻郡大山，12點攻頂後折返，下午3點半陸續返回登山口，清點人數後，發現34歲黃姓女山友仍未返回登山口。

郡大山屬新手級的百岳登山路線，平常有運動習慣的山友行走還算輕鬆，但部分路段高低落差較大。

同行廖姓女山友說，她和黃女攻頂折返後，兩人走在後方，她腳程較慢殿後，與黃女失去聯繫。下午1點半到達郡大山北峰附近，在林道旁發現地上有一支拐杖，疑似為黃女所有，但她不敢確定，因此拍照紀錄。

她抵達登山口後，得知黃女仍未下山，比對拐杖照片，確認為黃女所有，其他隊員打黃女行動電話電話，電話可通卻無人接聽，研判她可能在郡大北峰失足掉落邊坡或峭壁。