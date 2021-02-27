聽新聞
test
0:00 / 0:00

女山友登郡大山疑墜崖 南投搜救隊入山漏夜搜救

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導

一支7人登山隊昨天上午單攻南投縣郡大山，中午登頂後折返，下午3點半回到登山口，卻發現黃姓女山友失聯，隊友報警求助。南投縣消防局連夜組隊上山搜救，深夜10點抵達郡大山北峰搜尋，但暫無發現，27日上午將視天候狀況，申請直升機空中搜尋，尋找失蹤山友行蹤。

南投縣消防局表示，昨天下午3時40分接獲朱姓山友報案，7人昨天上午9時從郡大林道登山口單攻郡大山，12點攻頂後折返，下午3點半陸續返回登山口，清點人數後，發現34歲黃姓女山友仍未返回登山口。

郡大山屬新手級的百岳登山路線，平常有運動習慣的山友行走還算輕鬆，但部分路段高低落差較大。

同行廖姓女山友說，她和黃女攻頂折返後，兩人走在後方，她腳程較慢殿後，與黃女失去聯繫。下午1點半到達郡大山北峰附近，在林道旁發現地上有一支拐杖，疑似為黃女所有，但她不敢確定，因此拍照紀錄。

她抵達登山口後，得知黃女仍未下山，比對拐杖照片，確認為黃女所有，其他隊員打黃女行動電話電話，電話可通卻無人接聽，研判她可能在郡大北峰失足掉落邊坡或峭壁。

消防局研判後組成搜救隊，由小隊長松定榮率消防、義消、山搜義消各兩人，傍晚5點半出發，晚間8時抵達望鄉山，10點到達郡大山北峰，徹夜到達拐杖掉落地附近搜尋，但晚間仍無發現。前進指揮所已劃定搜尋熱區，申請直升機27日上午視天候狀況從空中搜尋，希望儘快找到黃姓女山友。

南投縣消防局劃定搜尋範圍，將視天候狀況27日申請直升機從空中協尋。圖／讀者提供
南投縣消防局劃定搜尋範圍，將視天候狀況27日申請直升機從空中協尋。圖／讀者提供
南投縣消防局組成7人搜救隊，晚間入山漏夜搜尋黃姓女山友行蹤。圖／讀者提供
南投縣消防局組成7人搜救隊，晚間入山漏夜搜尋黃姓女山友行蹤。圖／讀者提供
7人登山隊昨天單攻南投縣郡大山，黃姓女山友攻頂下山時，疑似墜崖失聯。圖／讀者提供
7人登山隊昨天單攻南投縣郡大山，黃姓女山友攻頂下山時，疑似墜崖失聯。圖／讀者提供
南投縣消防局組成7人搜救隊，晚間入山漏夜搜尋黃姓女山友行蹤。圖／讀者提供
南投縣消防局組成7人搜救隊，晚間入山漏夜搜尋黃姓女山友行蹤。圖／讀者提供
7人登山隊昨天單攻南投縣郡大山，黃姓女山友攻頂下山時，疑似墜崖失聯。圖／讀者提供
7人登山隊昨天單攻南投縣郡大山，黃姓女山友攻頂下山時，疑似墜崖失聯。圖／讀者提供

山友 直升機 失蹤

延伸閱讀

隨隊登屏風山失足摔落溪底 39歲男命危搶救中

南投校園特技表演巡迴反毒 特技高手竟是碩博士生

228連假出遊南投風景區 公路總局籲分時分流避塞車

創校10年7狀元 普台高中林均翰75滿級分稱霸南投

相關新聞

台鐵元宵驚傳死傷事故！區間車龜山-大里間撞侵入路線旅客

台鐵App顯示，受4243車次於龜山=大里間發生死傷事故影響，自22:24起龜山站至大里站間南下/北上列車以東正線單線行...

女山友登郡大山疑墜崖 南投搜救隊入山漏夜搜救

一支7人登山隊昨天上午單攻南投縣郡大山，中午登頂後折返，下午3點半回到登山口，卻發現黃姓女山友失聯，隊友報警求助。南投縣...

台鐵工安意外／代理局長慰問 死傷家屬激動

台鐵海端站23日發生電力維修車撞擊3名道班人員，造成2死1傷工安意外。台鐵局代理局長祁文中昨天到台東池上、關山及馬偕醫院...

高雄旗津貝殼館沙灘發現浮屍 死者曾致電給朋友

高雄市旗津區旗津三路貝殼館附近沙灘，今天下午發現1具浮屍，警方追查死者身分，發覺是昨天民眾請求協尋的男子。男子失蹤前，曾...

隨隊登屏風山失足摔落溪底 39歲男命危搶救中

花蓮屏風山域今天下午傳出山難事故，一名鄭姓男子隨隊攀登屏風山，在距離登山口約1.3公里處，失足摔落約60公尺深溪底，領隊...

科技公司女老闆欠稅80萬沒繳 BMW一被查封就還錢

新北市汐止區某科技公司翁姓女負責人欠2017年度綜合所得稅114萬多元，2019年8月移送強制執行，扣掉已清償部分，還剩...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。