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女山友登郡大山疑墜崖 南投搜救隊入山漏夜搜救
一支7人登山隊昨天上午單攻南投縣郡大山，中午登頂後折返，下午3點半回到登山口，卻發現黃姓女山友失聯，隊友報警求助。南投縣消防局連夜組隊上山搜救，深夜10點抵達郡大山北峰搜尋，但暫無發現，27日上午將視天候狀況，申請直升機空中搜尋，尋找失蹤山友行蹤。
南投縣消防局表示，昨天下午3時40分接獲朱姓山友報案，7人昨天上午9時從郡大林道登山口單攻郡大山，12點攻頂後折返，下午3點半陸續返回登山口，清點人數後，發現34歲黃姓女山友仍未返回登山口。
郡大山屬新手級的百岳登山路線，平常有運動習慣的山友行走還算輕鬆，但部分路段高低落差較大。
同行廖姓女山友說，她和黃女攻頂折返後，兩人走在後方，她腳程較慢殿後，與黃女失去聯繫。下午1點半到達郡大山北峰附近，在林道旁發現地上有一支拐杖，疑似為黃女所有，但她不敢確定，因此拍照紀錄。
她抵達登山口後，得知黃女仍未下山，比對拐杖照片，確認為黃女所有，其他隊員打黃女行動電話電話，電話可通卻無人接聽，研判她可能在郡大北峰失足掉落邊坡或峭壁。
消防局研判後組成搜救隊，由小隊長松定榮率消防、義消、山搜義消各兩人，傍晚5點半出發，晚間8時抵達望鄉山，10點到達郡大山北峰，徹夜到達拐杖掉落地附近搜尋，但晚間仍無發現。前進指揮所已劃定搜尋熱區，申請直升機27日上午視天候狀況從空中搜尋，希望儘快找到黃姓女山友。
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