六都治安引關注 高市警局：暴力犯罪較108年少12件

台南近來接連發生重大刑案，六都治安引發關注。高市警局今天公布去年犯罪數據，全年破獲率不但破百（含以前未破案子算在當年度），暴力犯罪也較108年降低12件，破獲率提升。

台南近來接連發生重大刑案，全台治安問題也引發關注。有網友在ptt論壇列出去年全台犯罪率排行，高雄市名列六都第二。

高雄市政府警察局今天表示，高市去年暴力犯罪發生76件、破獲84件、破獲率110.53%（含以前未破的案子）與108年88件、破獲88件、破獲率100%相較，減少12件、破獲率增加10.53%，整體暴力犯罪發生數下降，破獲率上升。

高雄市警局澄清，去年高市的社會矚目重大案件，包括去年4月2日發生的橋頭糖廠南路R22A捷運站1號出口桶屍案、6月23日三民區愛河河東路與建國三路口河段袋屍案，警方專案小組都展現出團隊專業能力及效率，在最短時間內偵破，將犯嫌繩之以法，安定民心。

市警局指出，將持續針對可能衍生犯罪場所、路段不定時臨檢、路檢，也將強力掃蕩黑道幫派、查緝非法槍械及毒品犯罪；另藉由溯源追查與其他局處共同執行「第三方警政」，阻斷不法分子金流、壓制犯罪者經濟來源，防堵犯罪案件持續發生。