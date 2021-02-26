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高雄旗津貝殼館沙灘發現浮屍 死者曾致電給朋友
高雄市旗津區旗津三路貝殼館附近沙灘，今天下午發現1具浮屍，警方追查死者身分，發覺是昨天民眾請求協尋的男子。男子失蹤前，曾打電話給朋友，稱「我今天晚上就要走了」便掛斷電話，朋友趕緊告訴他前妻，不料，今天發現他浮屍旗津沙灘。
據了解，死者是61歲的鄭姓男子，昨晚他打電話給朋友，留下這句話以後失蹤，朋友趕緊聯絡他前妻，向高雄市警三民二分局報案協尋，不料，今天下午3點30分，民眾在旗津貝殼館附近，發現有具浮屍沖上沙灘，趕緊報警。
高雄市警鼓山分局員警在貝殼館附近，到鄭姓男子的機車，聯繫鄭的家人，確認死者身分，警方採證後，已報檢察官相驗。
據鄭的前妻說，鄭最近投資損失嚴重，欠許多債務，打電話也不接，懷疑他有輕生才請求警方協尋。
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