隨隊登屏風山失足摔落溪底 39歲男命危搶救中

花蓮屏風山域今天下午傳出山難事故，一名鄭姓男子隨隊攀登屏風山，在距離登山口約1.3公里處，失足摔落約60公尺深溪底，領隊下切搶救，但鄭男已無生命跡象。目前秀林消防分隊、太魯閣國家公園管理處、保七總隊第9大隊人員已趕往現場。

花蓮縣消防局下午2時1分接獲鄭男同行的劉姓隊友報案，指一行5人從南投大禹嶺入山攀登屏風山，39歲的鄭姓男子下午在去程1.3公里處摔落，領隊與另一支隊伍的山友尋路下切，1人中繼無線電訊號，另外2人先行下撤。

約半小時後，消防局再接獲領隊無線電回報，表示已接觸到鄭姓男子，左手腕開放性骨折，且已經沒有呼吸心跳，正為鄭男執行心肺復甦術搶救。

花蓮縣消防局第一大隊表示，已派人員趕上山救援，因山區下大雨，且墜落地點和天氣都不利於直升機吊掛，初步規畫接觸鄭男後，將採人力搬抬，約需6到7小時搬抬下山。