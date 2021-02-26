科技公司女老闆欠稅80萬沒繳 BMW一被查封就還錢

新北市汐止區某科技公司翁姓女負責人欠2017年度綜合所得稅114萬多元，2019年8月移送強制執行，扣掉已清償部分，還剩80萬元；行政執行署台北分署今天查封她的BMW轎車變賣，翁女發現車子被查封，立刻領錢繳清。

台北分署調查發現，翁女名下有1輛2013年出廠的BMW，將該車納入與台北市停車管理工程處建立的「欠費車輛即時通報機制」以利尋找並查封。