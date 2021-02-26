聽新聞
test
0:00 / 0:00
科技公司女老闆欠稅80萬沒繳 BMW一被查封就還錢
新北市汐止區某科技公司翁姓女負責人欠2017年度綜合所得稅114萬多元，2019年8月移送強制執行，扣掉已清償部分，還剩80萬元；行政執行署台北分署今天查封她的BMW轎車變賣，翁女發現車子被查封，立刻領錢繳清。
台北分署調查發現，翁女名下有1輛2013年出廠的BMW，將該車納入與台北市停車管理工程處建立的「欠費車輛即時通報機制」以利尋找並查封。
台北分署說，今天上午10時接獲停管處通報，得知翁女的車停放在台北市松信路一帶，立刻派員會同台北國稅局前往查封，剛到場時，翁女不在，執行人員先查封車輛。翁女得知後，隨即在男性友人陪同下出面處理，並在執行人員陪同下去銀行領出現金80萬元後繳清欠款。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言