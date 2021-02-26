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真醉！男子酒駕衝撞路邊車與民宅 倒車時又撞車

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林即時報導

雲林縣土庫鎮昨天傍晚發生一起汽車爆衝車禍，王姓男子駕駛銀色廂型車，在路口忽然失控衝撞停放路旁2輛轎車及民宅，倒車時又撞擊停在路邊車輛，共波及3輛自小客車及一戶民宅，連同王男共造成3人受傷，經警方調查王男酒測超標，被依公共危險罪移送法辦。

這段驚悚的撞車畫面，今天在臉書社團有人PO出暴衝畫面，這輛銀色客貨兩用的車輛，在沒有煞車之下，直接衝出路口，撞及2輛自小客車，嚇壞旁邊的人，該車在暴衝撞車後，隨即又快速倒車，結果車尾又撞上停在路邊的另一輛自小客車，前後都撞車，男子下車精神狀況看起來不佳，一看就好像有喝酒。

警方獲報趕抵現場，將王姓駕駛及兩名受傷的人送醫，幸無大礙，警方表示，共有3輛車被波及，路口的民宅，也因車輛推擠而被撞損，經依酒測值超標，訊後被依公共危險罪嫌移送法辦。

一男子疑為酒駕衝撞路邊停車及民宅。記者蔡維斌／翻攝
一男子疑為酒駕衝撞路邊停車及民宅。記者蔡維斌／翻攝
一男子疑為酒駕衝撞路邊停車及民宅。記者蔡維斌／翻攝
一男子疑為酒駕衝撞路邊停車及民宅。記者蔡維斌／翻攝

酒測 超標

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