真醉！男子酒駕衝撞路邊車與民宅 倒車時又撞車

雲林縣土庫鎮昨天傍晚發生一起汽車爆衝車禍，王姓男子駕駛銀色廂型車，在路口忽然失控衝撞停放路旁2輛轎車及民宅，倒車時又撞擊停在路邊車輛，共波及3輛自小客車及一戶民宅，連同王男共造成3人受傷，經警方調查王男酒測超標，被依公共危險罪移送法辦。

這段驚悚的撞車畫面，今天在臉書社團有人PO出暴衝畫面，這輛銀色客貨兩用的車輛，在沒有煞車之下，直接衝出路口，撞及2輛自小客車，嚇壞旁邊的人，該車在暴衝撞車後，隨即又快速倒車，結果車尾又撞上停在路邊的另一輛自小客車，前後都撞車，男子下車精神狀況看起來不佳，一看就好像有喝酒。