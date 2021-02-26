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影／新春期間頻闖空門大搖大擺搬走電視 苗栗4竊嫌落網

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導

鄧姓男子夥同另外3名男子共組竊盜集團，4人春節前後在苗栗市、公館鄉及三義鄉等地連續5次犯案，其至闖入新裝潢的住宅內，大搖大擺搬走全新的液晶電視及筆電、單眼相機等財物，苗栗警方將相關竊案比照重大刑案逐案列管，先後逮捕謝姓、廖姓及黃姓竊嫌，昨天又持搜索票逮捕鄧姓竊嫌並起出贓物，詢問後依竊盜罪將他移送法辦，聲押獲准 。

公館鄉福星村、玉泉村在2月12日、22日先後發生住宅竊案，其中一戶大年初一外出，遭竊賊從2樓後方破壞窗戶侵入，竊走玉珮及金飾，另一戶住宅新裝潢，屋主尚未入住，也遭鄧姓男子和同夥侵入行竊，搬走全新的液晶電視、筆電及單眼相機等物品。

苗栗警分局組專案小組追查，發現鄧姓男子涉嫌重大，查出他與日前在三義、苗栗等地連續犯下住宅竊盜的謝姓、廖姓及黃姓男子是同一竊盜集團成員，警方2月19日先拘提謝姓、廖姓及黃姓男子到案，昨天又持搜索票到鄧姓男子住處查緝，起獲65吋及43吋液晶電視各1台，還有單眼相機、筆記型電腦及玉珮項鍊等贓物。

值得一提的是，苗栗警分局偵查佐李政瑋農曆年收到縣警局長周煥興的新春紅包時，特別請周局長寫下新年「每案必破」的心願，並把紅包放在座位前自我期許，2月12日年初一他受理公館鄉福星村住宅竊案後，在座位上無意間看見「每案必破」紅包，內心受到激勵，主動向偵查隊長提出停休2天要求，將時間投入追查，經抽絲剝繭蒐集犯罪跡證後，終於鎖定犯嫌鄧姓男子並逮捕到案，「心想事成」達成新年第1個願望，在苗栗警分局傳為美談。

鄧姓男子與同夥闖入新裝潢的住宅，大搖大擺搬走全新的液晶電視。圖／記者胡蓬生翻攝
鄧姓男子與同夥闖入新裝潢的住宅，大搖大擺搬走全新的液晶電視。圖／記者胡蓬生翻攝
警方昨天持搜索票到鄧姓男子住處查緝，起獲65吋及43吋液晶電視等贓物。圖／記者胡蓬生翻攝
警方昨天持搜索票到鄧姓男子住處查緝，起獲65吋及43吋液晶電視等贓物。圖／記者胡蓬生翻攝
苗栗警分局偵查佐李政瑋。圖／記者胡蓬生翻攝
苗栗警分局偵查佐李政瑋。圖／記者胡蓬生翻攝

竊盜 紅包

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