詐團謊稱阿拉伯軍官 誘婦人掉愛情陷阱要借40萬元

高雄陳姓女子因在網路上認識一名自稱來自阿拉伯的軍官，對方與他相談數日後，用甜言蜜語引誘陳女掉入愛情陷阱，陳竟信以為真跑到當鋪要借款40萬元，幸好警方及時勸阻，阻止愛情詐騙。

據了解，昨天上午9點多時，左營警分局博愛四路派出所接獲轄區內當鋪來電，稱有一名婦人到當鋪無抵押，要借錢匯款，當舖員工懷疑婦人遭到詐騙，立即報警。