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詐團謊稱阿拉伯軍官 誘婦人掉愛情陷阱要借40萬元
高雄陳姓女子因在網路上認識一名自稱來自阿拉伯的軍官，對方與他相談數日後，用甜言蜜語引誘陳女掉入愛情陷阱，陳竟信以為真跑到當鋪要借款40萬元，幸好警方及時勸阻，阻止愛情詐騙。
據了解，昨天上午9點多時，左營警分局博愛四路派出所接獲轄區內當鋪來電，稱有一名婦人到當鋪無抵押，要借錢匯款，當舖員工懷疑婦人遭到詐騙，立即報警。
博愛四路所董姓、林姓警員獲報後到場處理，見到陳女（41歲）一臉慌張，警方詢問陳的借40萬的用途時，陳僅說要匯款給國外網友，經警方追問下，陳才道出在網路上認識自稱來自阿拉伯的軍官，對方要搭機來台，所以向陳借取40萬元，陳一時掉入愛情陷阱，警方苦口婆心勸說下，終於讓她恍然大悟。
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