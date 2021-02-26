只因睡午覺被打擾 狠弟竟割斷哥哥頸動脈害他慘死

桃園徐姓男子精神不穩，因睡午覺不想被打擾拉鐵門不讓家人入內，徐的哥哥從2樓爬窗進屋，竟此慘遭徐割斷氣管、動脈慘死，父母請來鎖匠開門才驚見慘劇。桃園地院審酌，徐長年患有思覺失調症，但辨識行為能力並無顯著降低，爸媽也替他求情，依殺人罪判徐15年，可上訴。

檢方查，徐男（35歲）無業，平時和哥哥相處不睦，去年1月12日和爸媽外出工作中途回家睡午覺，刻意將鐵捲門放下斷電並鎖門，導致家屬進不了門打電話也無回應，哥哥踩著門口小貨車爬進2窗戶，見弟弟正躺在客廳沙發睡午覺。

徐不滿被打擾，竟趁哥哥背對時拿利器割他脖子，造成對方氣管、動脈及靜脈都斷裂，喉部還留有不規則切割傷，當場失血慘死，徐作案後還收拾物品跑到汽車旅館躲藏。因父母在門口遲等不到大兒子下樓，請鎖匠以千斤頂撐開鐵門，入內才驚覺大兒子倒臥血泊身亡。

由於徐的父母當時向警方報案稱，大兒子沒帶鑰匙才攀爬進屋，結果受傷在屋內身亡，檢警發現死者脖子傷勢可疑、有明顯深層切割傷，小兒子事後又離奇失蹤，近一步追查案情急轉直下，徐也坦承下手，檢方依家暴殺人罪嫌起訴他。

法院查，徐男有思覺失調症，難和外人共事，才和爸媽同在市場工作，審理時，徐矢口否認殺人，辯稱「沒有殺哥哥」，也對哥哥死亡過程不知情，但根據相關證人證述、監視器畫面等，且徐身上沾染血跡和被害人相符，洗手台、樓梯間也有血腳印。

法院審酌，徐和哥哥相處不睦，切斷電源在家睡午覺，可見不希望被打擾，而徐的哥哥被反鎖在外，與睡覺醒來的弟弟起爭執，可見徐因此燃起殺機，認定確為行凶之人。