老媽媽的眼淚！子揚言尋短企圖喝汽油 暖警急尋阻悲劇

大肚分駐所副所長張家隆（左）得知少年一整天都未進食，自掏腰包買便當、甜點讓少年果腹。記者趙容萱／翻攝

台中市警局大肚分駐所長楊儒陸今天說，24日晚間6時許，一名老婦人焦急求助，表示兒子揚言尋短，副所長張家隆與警員張嘉紋協助這名老婦人尋找，張家隆發現老婦人的兒子在大肚區沙田路加油站企圖喝汽油尋短，立即衝上前將男子壓制在地，避免憾事發生。

大肚所副所長張家隆曾在2018年協助一名全身沾滿排洩物的迷途精神障礙男子帶回派出所沖澡，並買便當協助餵飯，今年春節大年初一得知一名慢飛天使餓了一整天，自掏腰包買便當、甜點讓少年果腹，有暖警封號。

楊儒陸說，這名老婦人當天激動地向警方求助，表示兒子不知何故徒步離家，從龍井區沿路走到大肚區，她跟隨在兒子後方，兒子沿途不斷揚言尋短，並要家人好好照顧自己，她因年邁，跟不上兒子步伐，看見前方有派出所，立即跑進來求救。

副所長張家隆與警員張嘉紋聽老婦人描述，擔心男子死意堅決，立即請年邁老婦人上警車，在車潮最多的下班尖峰時間，沿路與老婦人尋人。15分鐘後，副所長張家隆發現，男子正衝進沙田路一家加油站試圖喝汽油，立即衝上前，將男子壓制在地，避免悲劇發生。

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