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烏龍機車竊案！2車主皆未拔鑰匙 警查出有人騎錯

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導

金門的治安良好，不少人的車輛與機車經常都鑰匙不拔，金湖地區就傳出有位李姓男子停放在自家門外機車不翼而飛，遍尋不著後，在原本機車停放處，發現另1輛機車停放該處，因為兩台機車都將鑰匙插於機車上未取下，李男直覺認為是鄰居騎錯機車，果然警方調查後，發現是騎錯車，才結束這場烏龍機車竊盜案。

金湖分局表示，居住在金湖地區的李姓民眾，23日下午13時50分準備外出時，發現停放於自家門外「A機車」不翼而飛，李民四處尋找遍尋不著，但在其原本機車停放處，發現1輛「B機車」停放該處，因李民印象中附近鄰居沒有這輛車，而兩臺機車都將鑰匙插於機車上未取下，李姓直覺認為係民眾騎錯車輛，為求慎重，遂報請金湖分局協助調查。

經警方向「B機車」高姓車主詢問，車主說，車輛已借給朱姓友人使用，案經確認使用的車輛後，才驚覺騎錯車，立即將機車騎回原處歸還，結束這場烏龍機車竊盜案。

警方指出，經調查雖然兩輛機車廠牌、顏色、車型都不同，但朱姓友人因向朋友借用車輛，對車輛不熟悉，一時不察騎錯車輛，事後也深感歉意，員警也順便向雙方車主提醒以後停車要記得拔鑰匙，以免發生窘事。

金湖分局分局長何明祥也提醒民眾，金門雖然治安良好，常見民眾在停車時，認為僅短暫離開視線一會兒而未將機車鑰匙拔出，也因這樣觀念，讓不肖之徒有機可趁，建議民眾養成停車後，鑰匙應立即取下，避免車輛遭誤騎或遭竊損失。

金湖地區傳出有位男子停放在自家門外機車不翼而飛，遍尋不著後，在原本機車停放處，發現另1輛機車停放該處，警方後來發現竟是騎錯車，才結束這場烏龍機車竊盜案。圖／警方提供
金湖地區傳出有位男子停放在自家門外機車不翼而飛，遍尋不著後，在原本機車停放處，發現另1輛機車停放該處，警方後來發現竟是騎錯車，才結束這場烏龍機車竊盜案。圖／警方提供

車主 金門

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