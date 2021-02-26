自認在國外貼網介紹跨國婚姻沒事 移民署仍裁罰越南女

越南籍女子「阿香（化名）」嫁來台灣5年，經移民署高雄市專勤隊網蒐，查獲她趁回越南期間，在臉書台灣多個婚友社團社群網頁，張貼媒合跨國婚姻廣告。儘管她自認為是在國外貼網，人不在台灣境內就不違法，但移民署審查後，仍認定她違反入出國及移民法，裁罰她3萬5000元罰鍰。

去年移民署高雄市專勤隊就查獲違法張貼跨國（境）婚姻媒合廣告，達1萬2951件，共有72名國內外人士涉案，分別送交移民署跨國境婚姻媒合管理審查小組審議裁罰。

移民署高雄市專勤隊長趙志成表示，依入出國及移民法58條規定，無論人是否在國內，只要協助本人以外的非本國籍人士，在網路刊登貼文或照片，介紹婚姻及徵婚就屬違法。

據了解，阿香5年前嫁到台灣後，還沒歸化中華民國國籍，而且常回越南，目前人也滯留越南。去年11月，她在臉書台灣多個婚友社團，張貼出多名越南女子的照片，其中留言「想嫁有責任，工作穩定，愛老婆、愛家庭的好」等介紹跨國婚姻訊息。

移民署南區事務大隊高雄市專勤隊網路巡邏發現訊息，雖查出IP位置在國外，但仍根據相關留言，追查出阿香是越南籍配偶的真實身分，發函通知她到案說明。