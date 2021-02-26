屏東監獄前大亂鬥 涉案6人遭逮 警方將擴大偵辦

屏東一名郭姓會客菜業者（48歲）與陳姓員工（45歲），昨天下午5時許，前往屏東監獄送會客菜。兩人送完步出監獄突然遭23歲張姓男子為首的6人，持棍棒圍毆，導致頭部撕裂傷，傷勢嚴重住進加護病房治療，目前仍陷入昏迷，同行的陳男，為了制止，也造成左手受傷。潮州警分局獲報後，於昨晚逮捕6人，並依刑法殺人未遂罪及妨害秩序等罪移送。

這起事件發生於，昨天下午4時許，郭男與陳男一同前往屏東監獄送會客菜，卻遭在監獄外停等的黑色、銀色轎車上的6人，持棍棒圍毆。

過程中，造成郭男導致頭部撕裂傷，傷勢嚴重住進加護病房治療，目前仍陷入昏迷，同行的陳男，為了制止，也造成左手受傷。犯案後，6人火速逃離現場，警方獲報後，昨晚11時許，報請屏東地檢署核發拘票，將張姓主嫌等6名犯嫌拘提到案。

警詢後，將6人依殺人未遂罪及妨害秩序等罪嫌，移送屏東地檢署偵辦。另外，由於郭男意識傷未恢復，警方將會持續追查，並釐清相關案情。