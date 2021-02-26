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桃園鐵皮倉儲大火 空污時節處分恐加重

中央社 / 桃園26日電

桃園市大園區一處鐵皮倉儲26日凌晨發生火警，因明顯造成空氣污染，桃園市環保局已依違反空氣污染防制法告發，可處新台幣10萬以上、500萬元以下罰款。（消防局提供） 中央社
桃園市大園區一處鐵皮倉儲26日凌晨發生火警，因明顯造成空氣污染，桃園市環保局已依違反空氣污染防制法告發，可處新台幣10萬以上、500萬元以下罰款。（消防局提供） 中央社

桃園市大園區一處鐵皮倉儲今天凌晨火警，耗時約6小時撲滅，因明顯造成空氣污染，桃園市環保局已依違反空氣污染防制法告發，由於目前是空污時節，也可能加重處分。

桃園市消防局指出，大園區中山南路一處鐵皮倉儲凌晨0時41分許火警，建築物為地上2層挑高鐵皮結構，起火層1層，現場無危險物品，也無人員受傷受困。

消防局表示，燃燒部分為物流倉儲後半段，大都存放圖書、食品、酒、清潔用品、模具潤滑用液體等，初估燃燒面積約3000平方公尺，消防局出動128名消防人員灌救，火勢在上午6時17分撲滅，損失及起火原因待查。

桃園市環保局表示，倉儲廠內雖未存放毒性化學物質，但林姓承租業者因管理不善導致火警，致明顯粒狀污染物及異味污染物散佈於空氣，造成空氣污染，已依違反空氣污染防制法告發，可處新台幣10萬以上、500萬元以下罰款。

環保局表示，稽查員當下以直讀式儀器量測事故點下風處，其總揮發性有機物質為0.33ppm，數值未有異常情形；另至廠房後方溝渠檢測水質酸鹼度為中性，無異常。

由於北部地區昨天下午起因竹苗沿海發生逆時針渦旋，由南向北傳輸污染物導致空氣品質轉差，桃園市環保局稽查科長邱于珍表示，對於在空污時節發生火警造成空污加劇，環保署有相關的加重罰則規範，至於確切加重程度還要再討論。

根據環保署空氣品質監測網資料，桃園上午9時的空氣品質指標AQI為121，屬於「對敏感族群不健康」。

桃園市大園區一處鐵皮倉儲26日凌晨發生火警，初估燃燒面積約3000平方公尺，消防局獲報立即前往灌救，耗費約6小時才將火勢撲滅。（消防局提供） 中央社
桃園市大園區一處鐵皮倉儲26日凌晨發生火警，初估燃燒面積約3000平方公尺，消防局獲報立即前往灌救，耗費約6小時才將火勢撲滅。（消防局提供） 中央社

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