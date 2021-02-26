堆大量雜物被檢舉多次均不理 新莊翁遇火警慘死睡夢中
新北市新莊區忠孝街今天凌晨1時許發生一起火災，一棟住宅一樓因不明原因起火燃燒，雖消防人員在半小時內便迅速撲滅火勢，但屋主68歲陳姓老翁被救出時仍已失去呼吸心跳，起火原因有待調查。
消防人員今天凌晨1時許接獲民眾報案，指出忠孝街上一處民宅傳出陣陣煙霧，經派遣人員到場後，發現現場為陳姓老翁獨居的一樓住所，裡面堆有大量回收物，增加救援難度，但消防仍在5分鐘內便控制火勢、20分鐘後將火熄滅。
入內搜救後，消防在臥室床鋪上發現手腳燻黑、已失去呼吸心跳的陳姓老翁，緊急送往部立台北醫院搶救後仍宣告不治，消防人員初步研判，因起火點在床鋪附近，火勢藉由大量堆積的回收物迅速延燒，產生濃煙，加上老翁熟睡，才會被發現時已失去呼吸心跳。
據了解，陳翁因家中堆放大量回收物，已被附近鄰居投訴多次，是當地頭痛人物，里長曾會同環保局前往想清除堆積物，陳翁堅持不要，還怒斥對方；消防分隊多次前往陳翁住所，想幫他安裝住宅火災警報器，也被陳翁嚴厲拒絕，沒想到這次真的發生意外，讓消防人員十分感慨。
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