快訊

評／校園裡的大審判家？為國民法官熱身的「模擬法庭」

霧霾嚴重戴好口罩！101大樓消失了 這些地區空汙紅色警示

堆大量雜物被檢舉多次均不理 新莊翁遇火警慘死睡夢中

聯合報 / 記者柯毓庭／新北即時報導

陳翁在屋內堆積大量雜物，增加搜救困難。記者柯毓庭／翻攝
陳翁在屋內堆積大量雜物，增加搜救困難。記者柯毓庭／翻攝
新北市新莊區忠孝街今天凌晨1時許發生一起火災，一棟住宅一樓因不明原因起火燃燒，雖消防人員在半小時內便迅速撲滅火勢，但屋主68歲陳姓老翁被救出時仍已失去呼吸心跳，起火原因有待調查。

消防人員今天凌晨1時許接獲民眾報案，指出忠孝街上一處民宅傳出陣陣煙霧，經派遣人員到場後，發現現場為陳姓老翁獨居的一樓住所，裡面堆有大量回收物，增加救援難度，但消防仍在5分鐘內便控制火勢、20分鐘後將火熄滅。

入內搜救後，消防在臥室床鋪上發現手腳燻黑、已失去呼吸心跳的陳姓老翁，緊急送往部立台北醫院搶救後仍宣告不治，消防人員初步研判，因起火點在床鋪附近，火勢藉由大量堆積的回收物迅速延燒，產生濃煙，加上老翁熟睡，才會被發現時已失去呼吸心跳。

據了解，陳翁因家中堆放大量回收物，已被附近鄰居投訴多次，是當地頭痛人物，里長曾會同環保局前往想清除堆積物，陳翁堅持不要，還怒斥對方；消防分隊多次前往陳翁住所，想幫他安裝住宅火災警報器，也被陳翁嚴厲拒絕，沒想到這次真的發生意外，讓消防人員十分感慨。

消防半小時便將火勢撲滅，但陳翁送醫後仍不治。記者柯毓庭／翻攝
消防半小時便將火勢撲滅，但陳翁送醫後仍不治。記者柯毓庭／翻攝

老翁 火災

延伸閱讀

救命整理包／遇到火災別慌 必看求生術！｜圖輯現場

北市自助餐下午竄濃煙 全因老闆娘忘記廚房煎蛋失火

台中太平火警 新城里社區發展協會辦公室燒毀

士林花卉村旁文具工廠火警 火舌竄出5員工逃出

相關新聞

堆大量雜物被檢舉多次均不理 新莊翁遇火警慘死睡夢中

新北市新莊區忠孝街今天凌晨1時許發生一起火災，一棟住宅一樓因不明原因起火燃燒，雖消防人員在半小時內便迅速撲滅火勢，但屋主...

桃園3000平方公尺廠房陷火海整夜狂燒 百名消防耗費6小時撲滅

桃園市大園區1間物流倉儲今凌晨12點多傳出火警，現場約3000平方公尺廠房陷入火海，加上內部堆放食品、化學物品，導致火勢全面燃...

屏東娃娃機慣竊連偷機台上方14件商品 台主怒貼告示

屏東一名54歲劉姓男子犯下多起娃娃機竊案，受害的娃娃機台主憤怒寫下，「我已報警了，請儘速與我聯絡！」的告示張貼在店內，並...

高鐵左營站虛驚！男子稱丟爆裂物 警開紙箱僅有飲料衣物

高鐵左營站昨晚傳出有爆裂物！一名年約40多歲的林姓男子，昨晚搭乘高鐵到左營站下車後，向列車長表示「攜帶爆裂物」後，即丟棄...

老翁倒臥路中不理員警探詢 送醫時低聲說出「恁仔細」致謝

苗栗縣年近八旬的林姓老翁昨晚9點多突然在後龍鎮路倒，民眾發現還一度以為有命案，紛紛打電話報警，員警趕到現場，但老翁倒在...

影／男深夜跌倒撞破頭倒路旁 台中警眼尖發現及時送醫

61歲許姓男子於19日凌晨路倒在中市東區建德街上，眼尖的台中市警三分局員警駕警車巡邏時，路面上躺著一個人，馬上駕車迴轉確...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。