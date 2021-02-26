堆大量雜物被檢舉多次均不理 新莊翁遇火警慘死睡夢中

陳翁在屋內堆積大量雜物，增加搜救困難。記者柯毓庭／翻攝 新北市新莊區忠孝街今天凌晨1時許發生一起火災，一棟住宅一樓因不明原因起火燃燒，雖消防人員在半小時內便迅速撲滅火勢，但屋主68歲陳姓老翁被救出時仍已失去呼吸心跳，起火原因有待調查。

消防人員今天凌晨1時許接獲民眾報案，指出忠孝街上一處民宅傳出陣陣煙霧，經派遣人員到場後，發現現場為陳姓老翁獨居的一樓住所，裡面堆有大量回收物，增加救援難度，但消防仍在5分鐘內便控制火勢、20分鐘後將火熄滅。

入內搜救後，消防在臥室床鋪上發現手腳燻黑、已失去呼吸心跳的陳姓老翁，緊急送往部立台北醫院搶救後仍宣告不治，消防人員初步研判，因起火點在床鋪附近，火勢藉由大量堆積的回收物迅速延燒，產生濃煙，加上老翁熟睡，才會被發現時已失去呼吸心跳。