老翁倒臥路中不理員警探詢 送醫時低聲說出「恁仔細」致謝

苗栗縣年近八旬的林姓老翁昨晚9點多突然在後龍鎮路倒，民眾發現還一度以為有命案，紛紛打電話報警，員警趕到現場，但老翁倒在路中，似乎發起脾氣來，完全不理睬員警的探詢，也不願接受協助，警方研判他可能體力不支，通報消防局救護人員趕來，檢查後將老翁送醫，過程中原本一直不語的老翁終於打開心房，低聲說出一句客語「恁仔細」表達謝意，讓員警也覺得暖心和安慰。

竹南警分局後龍分駐所所長劉孟穎、警員許培琪，昨晚9點多在巡邏途中獲報，後龍鎮自強二街有老翁倒地，需要協助；但平日獨居的林姓老翁個性倔強，面對員警的詢問都倔著脾氣不發一語。