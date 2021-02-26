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影／男深夜跌倒撞破頭倒路旁 台中警眼尖發現及時送醫
61歲許姓男子於19日凌晨路倒在中市東區建德街上，眼尖的台中市警三分局員警駕警車巡邏時，路面上躺著一個人，馬上駕車迴轉確認，果發現路面上躺著許男，發現他頭部流血，立即將他送醫，並通知許的家人到醫院處理。
「等一下，等一下，那邊是不是有倒一個人？」警方巡邏車馬上迴轉確認，發現路邊真的倒了一個人！中市東區寧靜的夜晚，臺中政府警察局第三分局立德派出所警員吳育鑫與黃祥豪，19日凌晨1時20分許，於轄內建德街上發現１名男子倒在路邊，趕緊下車上前協助。
警方見該名男子人就躺在路面上，儘管位置靠近路旁，但天色昏暗且夜間車速較快，仍是十分危險，在員警耐心詢問下，許姓男子表示自己現年61歲，然一下子說自己家住很遠的嘉義，一下子又說家就在附近，對於為何躺臥現場也無法說明，員警察覺其疑似有失智症狀，多次查詢其提供的資料，卻怎樣都無法確認許男的身分。
員警協助他攙扶至路旁騎樓休息的過程中，發現他頭上竟然流著血，疑似在路上跌倒時所受的傷，遂趕緊通知救護車先行將他送醫，所幸許姓男子曾有就醫紀錄，後續透過院方聯繫家屬趕至醫院處理。
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