屏東娃娃機慣竊連偷機台上方14件商品 台主怒貼告示

遭竊的台主憤而在店內張貼告示，並供影像由警方追查。記者陳弘逸／翻攝 屏東一名54歲劉姓男子犯下多起娃娃機竊案，受害的娃娃機台主憤怒寫下，「我已報警了，請儘速與我聯絡！」的告示張貼在店內，並供影像由警方追查。即便劉男犯案皆騎乘無車牌電動車，但警方仍依特徵找人，通知他到案說明，同時也找回14件贓物。警詢後，將劉男依竊盜罪送辦。

近幾年許多人開始投資選物販賣機，又俗稱娃娃機的經營風潮，有部分台主，會將商品放在機台上方，豈料，內埔某間娃娃機店，卻連續發生機台上放置的商品遭竊，受害台主憤而寫下「我已報警了，請儘速與我聯絡！」的告示，連同監視器影像張貼在店內，同時也將劉男行竊畫面供警方追查。

警方獲報展開追查，由於劉男犯案時，皆騎乘無車牌電動車，因此，無法以車追人。直到23日，內埔員警巡邏時，發現劉男在龍泉市場旁的娃娃機店家，洽巧行竊時騎乘的無車牌電動車也在旁，便隨即上前盤查。