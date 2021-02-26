台中后里橡膠工廠驚傳復燃 黑煙直竄天際

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導

台中市后里區內東路廣益巷一家橡膠工廠6天前發生大火，好不容易撲滅，今天凌晨再傳火警，由於廠內堆放易燃橡膠製品，火勢迅速燃燒，濃烈黑煙直竄天際。台中市消防局共出動6車19人馳援灌救，經佈線搶救約40分鐘後控制火勢，幸廠內沒有人員受困傷亡，起火原因待火調人員鑑定。

台中市后里區內東路廣益巷上一家橡膠工廠本月20日凌晨1時許發生火警，火勢猛烈，黑煙籠罩整個天際。由於現場缺乏水源，火勢難以控制，大火從深夜延燒至白天，直到上午近7時火勢才獲控制。

未料不到一周，台中市消防局今天凌晨12時37分獲報，后里區該家橡膠工廠又復燃，火勢迅速燃燒，濃煙不斷從廠內竄出，黑煙直竄天際。后里居民指出「今晚又難睡了」，也有居民抱怨「還來，這幾天空品本就糟透了。」

消防人車獲報後出動兩個分隊趕抵現場灌救，凌晨1時19分控制火勢 ，1時32分撲滅火勢，未有人員受困傷亡，起火原因有待火調人員進一步調查。

台中市后里區內東路廣益巷一家橡膠工廠今天凌晨再傳火警，濃烈黑煙直竄天際。圖／民眾提供
台中市后里區內東路廣益巷一家橡膠工廠今天凌晨再傳火警，濃烈黑煙直竄天際。圖／民眾提供

台中市 大火

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